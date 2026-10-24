{"_id":"6adc54f97e945e154b0b07af","slug":"ind-vs-nz-india-vs-new-zealand-2nd-t20i-playing-11-and-team-news-vaibhav-sooryavanshi-2026-10-24","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भारत बनाम न्यूजीलैंड: दूसरे मैच में वैभव सूर्यवंशी को मिला मौका, किस स्थान पर खेलेंगे? टीम इंडिया में दो बदलाव","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन भारतीय टीम के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच के लिए प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है। ईशान किशन चोटिल होने के कारण दूसरे टी20 से बाहर हो गए थे जिसके बाद यह अंदाजा लग गया था कि वैभव इस मैच का हिस्सा होंगे। भारत ने क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे इस मैच के लिए टीम में दो बदलाव किए हैं। वैभव के अलावा प्रिंस यादव को प्लेइंग-11 में मौका दिया गया है।

Trending Videos

ओपनिंग नहीं करेंगे वैभव

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। भारत ने इस मैच के लिए प्लेइंग-11 में दो बदलाव किए हैं। ईशान किशन की जगह वैभव सूर्यवंशी को मौका मिला है, जबकि मयंक यादव के स्थान पर प्रिंस यादव एकादश में शामिल किए गए हैं। भारतीय कप्तान श्रेयस ने बताया कि वैभव तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। यानी एक बार फिर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग में उतरेंगे। न्यूजीलैंड ने एक बदलाव किया है। एडम मिल्ने की जगह इस मैच में जैकब डफी खेल रहे हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

सैमसन-अभिषेक पर भरोसा बरकरार

इस सीरीज से पहले कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा था कि युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में जगह पाने के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन ईशान किशन के चोटिल होने के कारण इस मैच से बाहर होने के बाद वैभव के लिए प्लेइंग-11 का रास्ता साफ हो गया। हालांकि, टीम प्रबंधन ने ओपनिंग जोड़ी में बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। श्रेयस ने बताया कि वैभव को ईशान की जगह मौका दिया गया है और वह उसी स्थान पर खेलने उतरेंगे जिस स्थान पर ईशान बल्लेबाजी के लिए आते हैं। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी पर भरोसा कायम रखा गया है। इन दोनों ने पहले मैच में विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए जोरदार शुरुआत दिलाई थी। वहीं, मयंक को बाहर बैठाने पर श्रेयस ने इसे रणनीतिक बदलाव करार दिया।

विज्ञापन