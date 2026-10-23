{"_id":"6adb1d6a0c5f36031702a042","slug":"ind-vs-nz-india-batting-coach-sitanshu-kotak-praise-on-openers-sanju-samson-and-abhishek-sharma-2026-10-23","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भारत बनाम न्यूजीलैंड: सैमसन और अभिषेक के निडर रवैये को कोटक ने सराहा, टीम प्रबंधन के फैसले का किया बचाव","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन भारतीय बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जमकर तारीफ करते हुए शुक्रवार को कहा कि ताकत, प्रतिभा और इरादे के अलावा इन दोनों खिलाड़ियों का अपने दिमाग पर भी जबरदस्त नियंत्रण है। कोटक ने कहा कि 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में शामिल करने की सोशल मीडिया पर चल रही मांग के बावजूद टीम प्रबंधन ने जिस तरह से सैमसन और अभिषेक का समर्थन किया उसके लिए उसकी सराहना की जानी चाहिए।

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वैभव को एशियाड के बाद नहीं मिला मौका

सूर्यवंशी को एशियाई खेलों के बाद खेलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन ईशान किशन के चोटिल होने के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच से बाहर हो जाने के बाद अब उन्हें मौका मिल सकता है। कोटक ने कहा, इन तीनों सलामी बल्लेबाजों को लेकर सोशल मीडिया पर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। लोगों को समझना चाहिए कि टीम प्रबंधन के फैसले टीम के हित में होते हैं। लोगों की मर्जी के हिसाब से प्लेइंग-11 का चयन नहीं किया जा सकता।

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