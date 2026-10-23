भारत बनाम न्यूजीलैंड: सैमसन और अभिषेक के निडर रवैये को कोटक ने सराहा, टीम प्रबंधन के फैसले का किया बचाव
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, क्राइस्टचर्च Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Fri, 23 Oct 2026 02:10 PM IST
सार
- भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है। भारत ने पहला मैच जीतकर सीरीज में बढ़त बना ली है।
- भारतीय बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जमकर सराहना की है।
- सितांशु ने इसके साथ ही प्लेइंग-11 को लेकर टीम प्रबंधन के फैसले का बचाव किया है।
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विस्तार
भारतीय बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जमकर तारीफ करते हुए शुक्रवार को कहा कि ताकत, प्रतिभा और इरादे के अलावा इन दोनों खिलाड़ियों का अपने दिमाग पर भी जबरदस्त नियंत्रण है। कोटक ने कहा कि 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में शामिल करने की सोशल मीडिया पर चल रही मांग के बावजूद टीम प्रबंधन ने जिस तरह से सैमसन और अभिषेक का समर्थन किया उसके लिए उसकी सराहना की जानी चाहिए।
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वैभव को एशियाड के बाद नहीं मिला मौका
सूर्यवंशी को एशियाई खेलों के बाद खेलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन ईशान किशन के चोटिल होने के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच से बाहर हो जाने के बाद अब उन्हें मौका मिल सकता है। कोटक ने कहा, इन तीनों सलामी बल्लेबाजों को लेकर सोशल मीडिया पर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। लोगों को समझना चाहिए कि टीम प्रबंधन के फैसले टीम के हित में होते हैं। लोगों की मर्जी के हिसाब से प्लेइंग-11 का चयन नहीं किया जा सकता।
सूर्यवंशी को एशियाई खेलों के बाद खेलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन ईशान किशन के चोटिल होने के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच से बाहर हो जाने के बाद अब उन्हें मौका मिल सकता है। कोटक ने कहा, इन तीनों सलामी बल्लेबाजों को लेकर सोशल मीडिया पर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। लोगों को समझना चाहिए कि टीम प्रबंधन के फैसले टीम के हित में होते हैं। लोगों की मर्जी के हिसाब से प्लेइंग-11 का चयन नहीं किया जा सकता।
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सैमसन की तारीफ में क्या बोले कोटक
कोटक ने सैमसन की विशेष रूप से प्रशंसा की, जिन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा, संजू दमदार खिलाड़ी हैं। उन्होंने पहले मैच में जिस तरह से बल्लेबाजी की थी वह काबिले तारीफ है। हमारे सामने बड़ा लक्ष्य था। अगर आप कभी खुद को एक बल्लेबाज की जगह रखकर सोचें कि आपको पहले दो ओवरों में तीन या चार छक्के लगाने हैं, तो आपको भी आउट होने का डर लगेगा। अगर आप दो या तीन मैचों में जल्दी आउट हो जाते हैं तो आपको लगेगा कि आपको टीम से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन हमारे सलामी बल्लेबाजों ने अपनी इरादे दिखाए। उनका अपने दिमाग पर भी गजब का नियंत्रण है और वह निडर रवैया अपनाते हैं।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा। भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे चल रही है। दूसरे टी20 में देखना दिलचस्प होगा कि भारत वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में मौका देता है या नहीं।
कोटक ने सैमसन की विशेष रूप से प्रशंसा की, जिन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा, संजू दमदार खिलाड़ी हैं। उन्होंने पहले मैच में जिस तरह से बल्लेबाजी की थी वह काबिले तारीफ है। हमारे सामने बड़ा लक्ष्य था। अगर आप कभी खुद को एक बल्लेबाज की जगह रखकर सोचें कि आपको पहले दो ओवरों में तीन या चार छक्के लगाने हैं, तो आपको भी आउट होने का डर लगेगा। अगर आप दो या तीन मैचों में जल्दी आउट हो जाते हैं तो आपको लगेगा कि आपको टीम से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन हमारे सलामी बल्लेबाजों ने अपनी इरादे दिखाए। उनका अपने दिमाग पर भी गजब का नियंत्रण है और वह निडर रवैया अपनाते हैं।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा। भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे चल रही है। दूसरे टी20 में देखना दिलचस्प होगा कि भारत वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में मौका देता है या नहीं।