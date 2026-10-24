भारत ने सीरीज में बनाई बढ़त: तिलक और नीतीश ने किस तरह न्यूजीलैंड से छीनी जीत? फिलिप-जैकब की मेहनत पर फिरा पानी
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, क्राइस्टचर्च Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Sat, 24 Oct 2026 04:21 PM IST
सार
- भारत ने दूसरे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को चार विकेट से हराकर सीरीज में बढ़त बना ली।
- न्यूजीलैंड ने ग्लेन फिलिप्स और बेवन जैकब्स की शतकीय साझेदारी की बदौलत 180 रन बनाए।
- जवाब में भारतीय टीम ने 15 ओवर में छह विकेट पर 113 रन बनाने के बाद तिलक वर्मा और नीतीश रेड्डी की शानदार बल्लेबाजी के दम पर 19.5 ओवर में 181 रन बनाकर जीत हासिल कर ली।
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विस्तार
तिलक वर्मा और नीतीश रेड्डी की शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारत ने दूसरे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को चार विकेट से हरा दिया। शनिवार को क्राइस्टचर्च में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 181 रनों के लक्ष्य को 19.5 ओवर में छह विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने ग्लेन फिलिप्स और बेवन जैकब्स के बीच हुई शतकीय साझेदारी की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाए। दोनों बल्लेबाजों ने मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभाला और एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि, उनकी मेहनत पर भारतीय बल्लेबाजों ने पानी फेर दिया।
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तिलक-नीतीश ने संभाला मोर्चा
- 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने शुरुआती ओवरों में संभली हुई शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 4.4 ओवर में 40 रन जोड़े। संजू सैमसन 17 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अभिषेक शर्मा ने 21 गेंदों में 27 रन बनाए। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी भी आठ गेंदों में चार रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
- कप्तान श्रेयस अय्यर भी बल्ले से कुछ खास योगदान नहीं दे सके और 11 गेंदों में सात रन बनाकर मिचेल सैंटनर की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। अक्षर पटेल भी 11 रन बनाकर आउट हुए, जबकि नमन धीर ने 17 गेंदों में 31 रनों की तेजतर्रार पारी खेली। हालांकि, भारतीय टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही और मुकाबला न्यूजीलैंड की पकड़ में जाता दिखाई देने लगा।
- 15 ओवर के बाद भारत का स्कोर छह विकेट पर 113 रन था। टीम को आखिरी पांच ओवर में जीत के लिए 68 रनों की जरूरत थी। ऐसे मुश्किल हालात में तिलक वर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी ने जिम्मेदारी संभाली और आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया।
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तिलक का अर्धशतक, नीतीश ने भी बरसाए रन
- तिलक वर्मा ने एक छोर संभालते हुए पहले पारी को आगे बढ़ाया और फिर बड़े शॉट लगाकर रन गति तेज कर दी। उन्होंने 26 गेंदों में छह चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 51 रन बनाए। तिलक ने महज 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया।
- दूसरी ओर, नीतीश कुमार रेड्डी ने क्रीज पर आते ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने महज 13 गेंदों में 26 रन की नाबाद पारी खेली और भारतीय टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। दोनों बल्लेबाजों ने सातवें विकेट के लिए सिर्फ 30 गेंदों में 69 रनों की अटूट साझेदारी की।
- इस साझेदारी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। भारत ने आखिरी ओवर में लक्ष्य हासिल कर चार विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड के लिए मिचेल सैंटनर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में 21 रन देकर चार विकेट चटकाए, लेकिन उनकी यह कोशिश टीम को जीत नहीं दिला सकी।
फिलिप्स और जैकब्स की शतकीय साझेदारी ने न्यूजीलैंड को संभाला
- इससे पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टिम सीफर्ट सात रन बनाकर आउट हुए, जबकि डेरिल मिचेल छह रन ही बना सके। फिन एलन ने 14 गेंदों में 16 रन बनाए, लेकिन वह भी प्रिंस यादव की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए।
- शुरुआती झटकों के बाद ग्लेन फिलिप्स और बेवन जैकब्स ने पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों का सामना करते हुए चौथे विकेट के लिए 76 गेंदों में 116 रनों की शानदार साझेदारी की। इस साझेदारी की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रही।
- बेवन जैकब्स ने 46 गेंदों में 58 रन बनाए, जबकि ग्लेन फिलिप्स ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 43 गेंदों में 70 रन ठोके। दोनों की पारियों ने न्यूजीलैंड को निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट पर 180 रन तक पहुंचा दिया। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने सबसे ज्यादा दो विकेट हासिल किए। भुवनेश्वर कुमार, प्रिंस यादव और नीतीश कुमार रेड्डी ने एक-एक विकेट लिया।
सीरीज में भारत की 2-0 की बढ़त
भारतीय टीम ने इस मुकाबले में दबाव के बीच शानदार वापसी करते हुए साबित कर दिया कि आखिरी ओवर तक मुकाबले का परिणाम तय नहीं होता। न्यूजीलैंड के लिए फिलिप्स और जैकब्स की बेहतरीन पारियां भी जीत दिलाने के लिए पर्याप्त साबित नहीं हुईं। वहीं, तिलक वर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी की विस्फोटक बल्लेबाजी ने भारत को यादगार जीत दिलाई। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। अब न्यूजीलैंड के सामने सीरीज में वापसी करने की चुनौती होगी, जबकि भारतीय टीम की नजरें अगले मुकाबले में जीत दर्ज कर बढ़त और मजबूत करने पर रहेंगी।
भारतीय टीम ने इस मुकाबले में दबाव के बीच शानदार वापसी करते हुए साबित कर दिया कि आखिरी ओवर तक मुकाबले का परिणाम तय नहीं होता। न्यूजीलैंड के लिए फिलिप्स और जैकब्स की बेहतरीन पारियां भी जीत दिलाने के लिए पर्याप्त साबित नहीं हुईं। वहीं, तिलक वर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी की विस्फोटक बल्लेबाजी ने भारत को यादगार जीत दिलाई। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। अब न्यूजीलैंड के सामने सीरीज में वापसी करने की चुनौती होगी, जबकि भारतीय टीम की नजरें अगले मुकाबले में जीत दर्ज कर बढ़त और मजबूत करने पर रहेंगी।