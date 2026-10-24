भारत ने सीरीज में बनाई बढ़त: तिलक और नीतीश ने किस तरह न्यूजीलैंड से छीनी जीत? फिलिप-जैकब की मेहनत पर फिरा पानी

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तिलक वर्मा और नीतीश रेड्डी की शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारत ने दूसरे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को चार विकेट से हरा दिया। शनिवार को क्राइस्टचर्च में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 181 रनों के लक्ष्य को 19.5 ओवर में छह विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने ग्लेन फिलिप्स और बेवन जैकब्स के बीच हुई शतकीय साझेदारी की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाए। दोनों बल्लेबाजों ने मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभाला और एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि, उनकी मेहनत पर भारतीय बल्लेबाजों ने पानी फेर दिया।