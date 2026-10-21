कितने बजे होगा भारत-न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20?: टीम इंडिया के सामने मुश्किल चुनौती, जानें पिच और मौसम का हाल

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विज्ञापन भारत की न्यूजीलैंड दौरे की शुरुआत गुरुवार को होने वाले पहले टी20 से होगी। भारत को इस दौरे पर तीनों प्रारूप की सीरीज खेलनी है और सबसे पहले पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत इस दौरे पर अपना दबदबा दिखाने उतरेगा। श्रेयस की कप्तानी में भारत को अब तक मिलाजुला नतीजा मिला है। आयरलैंड और इंग्लैंड में टी20 सीरीज गंवाने के बाद अब भारतीय टी20 टीम विदेशी दौरे पर दमदार वापसी करना चाहेगी।

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सिर्फ चार बल्लेबाज पहले भी न्यूजीलैंड में खेल चुके हैं सीरीज

न्यूजीलैंड में पिछली बार भारत ने 2022 में नेपियर में टी20 मैच खेला था और वर्षाबाधित वह मैच डकवर्थ लुईस प्रणाली के आधार पर ड्रॉ रहा था। भारत ने वह सीरीज जीती थी चूंकि खराब मौसम के कारण एक ही मैच हो सका था। भारत के सिर्फ चार बल्लेबाज पहले न्यूजीलैंड में टी20 खेल चुके हैं जिनमें कप्तान अय्यर, ईशान किशन, संजू सैमसन और शिवम दुबे शामिल हैं।

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भारत के सामने क्या है चुनौती

पिछली दो टी20 सीरीज में अपराजेय रही भारतीय टीम को न्यूजीलैंड आकर आराम करने, अनुकूलन और अभ्यास के लिए दो ही दिन का समय मिला, लेकिन अपने बल्लेबाजों के दम पर श्रेयस अय्यर की टीम जीत के साथ दौरे का आगाज करना चाहेगी। अय्यर की कप्तानी की शुरूआत आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ पराजय के साथ हुई और अब उनके सामने खुद को कठिन परिस्थितियों में साबित करने की चुनौती होगी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के बाद भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज ड्रॉ खेली। अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज भी उसी तरह रहती है जैसे इंग्लैंड के खिलाफ थी तो अय्यर पर दबाव बढ़ जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि दो साल बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले टी20 विश्व कप में वह भारत के कप्तान होंगे।

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पिच और मौसम के बारे में जानें

न्यूजीलैंड में इस समय गर्मियों की शुरुआत है। हालांकि मैच शुरू होने तक तापमान में गिरावट आ सकती है और खिलाड़ियों को दिन के दौरान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने वाले सुहावने मौसम का पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। मैच चूंकि स्थानीय समयानुसार रात में शुरू होगा इसलिए मैदान पर भी ठंडक महसूस हो सकती है। मैच के दौरान ओस पड़ने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। न्यूजीलैंड में आमतौर पर तेज गेंदबाजों के मददगार पिच होती है और क्राइस्टचर्च में भी ऐसी ही पिच देखने को मिल सकती है।