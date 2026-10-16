बीसीसीआई चयन समिति: अध्यक्ष पद के लिए वसीम जाफर ने किया आवेदन, क्या मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी?

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विज्ञापन भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की सीनियर पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष पद के लिए आवेदन किया है। बीसीसीआई द्वारा अजीत अगरकर का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाने के फैसले के बाद यह पद खाली हुआ है। जाफर ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में अपने आवेदन की पुष्टि करते हुए कहा, 'हां, मैंने इस पद के लिए आवेदन किया है।'

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जाफर का करियर

48 वर्षीय वसीम जाफर ने भारत के लिए 31 टेस्ट मैच खेले हैं और करीब 2000 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से पांच शतक निकले। उनके टेस्ट शतकों में वेस्टइंडीज के खिलाफ दोहरा शतक और दक्षिण अफ्रीका में लगाया गया शतक भी शामिल है। इसके अलावा, उन्होंने कोलकाता में पाकिस्तान के खिलाफ भी दोहरा शतक जड़ा था।

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चयन समिति के अध्यक्ष बनने की दौड़ में जाफर को मिल सकता है फायदा

अगर क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) वसीम जाफर के नाम पर मुहर लगाती है, तो टेस्ट मैचों में उनके अनुभव के आधार पर उन्हें चयन समिति का अध्यक्ष बनने का मौका मिल सकता है। क्रिकेट सलाहकार समिति में अशोक मल्होत्रा और जतिन परांजपे शामिल हैं। मौजूदा चयन प्रक्रिया के तहत, जिस क्षेत्र के चयनकर्ता ने सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेले होते हैं, उसे चयन समिति का अध्यक्ष बनने का पात्र माना जाता है। इस लिहाज से जाफर के नाम पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने भारत के लिए 31 टेस्ट खेले हैं, जबकि इस पद के दावेदारों में शामिल प्रज्ञान ओझा ने 24 टेस्ट मैचों में देश का प्रतिनिधित्व किया है।

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