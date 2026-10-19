{"_id":"6ad5f73a26e65655150df316","slug":"chinmay-sutar-creates-history-in-ranji-trophy-becomes-second-batter-to-score-400-runs-2026-10-19","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"78 साल बाद रणजी में फिर बना इतिहास: 400 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने चिन्मय सुतार, किसके नाम है रिकॉर्ड?","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन भारतीय घरेलू क्रिकेट में मिजोरम के बल्लेबाज चिन्मय सुतार ने इतिहास रच दिया है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 के प्लेट ग्रुप मुकाबले में नागालैंड के खिलाफ सुतार ने 400 रन की ऐतिहासिक पारी खेलकर एक ऐसा कारनामा किया, जो इससे पहले करीब 78 साल पहले देखने को मिला था। वह रणजी ट्रॉफी के इतिहास में एक पारी में 400 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले महाराष्ट्र के बीबी निंबलकर ने 1948-49 के सत्र में काठियावाड़ के खिलाफ नाबाद 443 रन बनाए थे।

Trending Videos

सुतार ने लूटी महफिल

दीमापुर के सोविमा में खेले गए इस मुकाबले में मिजोरम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी नौ विकेट पर 581 रन बनाकर घोषित कर दी। टीम के इस विशाल स्कोर की सबसे बड़ी वजह चिन्मय सुतार की मैराथन पारी रही। उन्होंने अपनी नाबाद 400 रन की पारी में 46 चौके और सात छक्के लगाए। सुतार ने दबाव के बीच न केवल अपनी बल्लेबाजी का दम दिखाया, बल्कि भारतीय घरेलू क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक में भी अपना नाम दर्ज करा लिया।

विज्ञापन

विज्ञापन

रणजी ट्रॉफी में दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर

चिन्मय सुतार अब रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारियां खेलने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। इस सूची में शीर्ष स्थान पर बीबी निंबलकर हैं, जिन्होंने 1948-49 में नाबाद 443 रन बनाए थे। सुतार ने पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ के 379 रन के स्कोर को भी पीछे छोड़ दिया है। शॉ ने 2022-23 के सत्र में मुंबई की ओर से असम के खिलाफ यह पारी खेली थी।



इस सूची में चौथे स्थान पर पूर्व भारतीय बल्लेबाज संजय मांजरेकर हैं, जिन्होंने 1990-91 के सत्र में मुंबई के लिए हैदराबाद के खिलाफ 366 रन बनाए थे। वहीं, हैदराबाद के एमवी श्रीधर 344 रन की पारी के साथ पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने 1993-94 के सत्र में आंध्र प्रदेश के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की थी।

विज्ञापन

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी खास उपलब्धि

सुतार की यह उपलब्धि केवल रणजी ट्रॉफी तक सीमित नहीं है। वह फर्स्ट क्लास क्रिकेट के इतिहास में एक पारी में 400 या उससे अधिक रन बनाने वाले चुनिंदा बल्लेबाजों के खास क्लब में शामिल हो गए हैं। इस उपलब्धि को हासिल करने वाले खिलाड़ियों में ब्रायन लारा और डॉन ब्रैडमैन जैसे दिग्गजों के नाम भी शामिल हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड ब्रायन लारा के नाम है, जिन्होंने वारविकशायर की ओर से डरहम के खिलाफ नाबाद 501 रन बनाए थे।



सुतार ने अपनी पारी को उस समय भी जारी रखा, जब मिजोरम के विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे। चाय के समय वह 392 रन पर नाबाद थे और इसके बाद 155वें ओवर में 400 रन का आंकड़ा पार कर लिया। उनकी इस पारी की बदौलत मिजोरम ने 581 रन बनाकर पारी घोषित की।

आखिरी विकेट के लिए भी की बड़ी साझेदारी

चिन्मय सुतार की पारी का एक और अहम पहलू आखिरी विकेट के लिए बनी साझेदारी रही। उन्होंने लालरेम्पुनिया छकछुआक के साथ मिलकर दसवें विकेट के लिए नाबाद 190 रन जोड़े। रणजी ट्रॉफी के इतिहास में आखिरी विकेट के लिए यह तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी बताई गई है। इस सूची में सर्वोच्च रिकॉर्ड दिल्ली के अजय शर्मा और मनिंदर सिंह के नाम है, जिन्होंने 1991-92 के सत्र में मुंबई के खिलाफ 233 रन की साझेदारी की थी। सुतार के अलावा मिजोरम की ओर से जेहू एंडरसन ने 69 रन का योगदान दिया। इन पारियों की मदद से टीम पहली पारी में मजबूत स्कोर खड़ा करने में सफल रही।