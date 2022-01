AUS vs ENG: स्टुअर्ट ब्रॉड ने एशेज सीरीज में बनाया कीर्तिमान, सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में दिग्गज इयान बॉथम को पछाड़ा

इंग्लैंड के स्टार तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच में एक खास मुकाम हासिल किया। दाएं हाथ के 35 वर्षीय इंग्लिश क्रिकेटर ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में तीन सफलताएं हासिल की। वह डेविड वॉर्नर का विकेट लेने के साथ ही एशेज के इतिहास में इंग्लैंड की तरफ से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। उन्होंने इस मामले में महान ऑलराउंडर इयान बॉथम को पीछे छोड़ दिया।

With the wicket of David Warner, Stuart Broad overtakes the legendary Ian Botham to become England's leading wicket-taker in #Ashes cricket! 🥳🥳🥳 pic.twitter.com/JgxL17kaSm