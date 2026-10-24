{"_id":"6adce5df698698545e0f8646","slug":"afghanistan-u-19-captain-accused-of-bowling-11-overs-against-bangladesh-bcb-raises-concerns-over-umpiring-2026-10-24","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"अंडर-19 ODI में अफगान कप्तान ने फेंके 11 ओवर!: बांग्लादेश ने उठाए सवाल, अंपायरिंग से भी नाराज; क्या है मामला?","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन अफगानिस्तान और बांग्लादेश की अंडर-19 टीमों के बीच खेली गई वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला विवादों में आ गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान अंडर-19 टीम के कप्तान सोहेल खान ने वनडे क्रिकेट के निर्धारित नियमों के विपरीत 10 ओवर की जगह 11 ओवर गेंदबाजी की। इस मामले में बीसीबी ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) को पत्र लिखकर अपनी चिंता जाहिर की है। साथ ही, बोर्ड ने मैच में अंपायरिंग के कुछ फैसलों पर भी सवाल उठाए हैं।

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स्कोरर की गलती से हुआ विवाद? ईएसपीएनक्रिकइन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश अंडर-19 टीम के कोच हन्नान सरकार ने बताया कि बोर्ड की ओर से भेजे गए पत्र में अंपायरिंग से जुड़ी कथित गलतियों का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही कप्तान की रिपोर्ट में एक अलग नोट भी जोड़ा गया, जिसमें सोहेल खान के 11 ओवर फेंकने के मामले को उठाया गया है।

हन्नान सरकार के अनुसार, टीम के पास आधिकारिक स्कोरर तक पहुंच नहीं थी। ऐसे में खिलाड़ी और टीम प्रबंधन अपने विश्लेषक के रिकॉर्ड के साथ टीम मैनेजर के फोन पर उपलब्ध ईएसपीएनक्रिकइन्फो के स्कोरकार्ड की मदद से मैच पर नजर रख रहे थे।

बांग्लादेशी टीम के विश्लेषक के रिकॉर्ड से पता चला कि सोहेल खान अपने 10 ओवर पूरे कर चुके थे। हालांकि, जब तक टीम का ध्यान इस गड़बड़ी पर गया, तब तक अफगान कप्तान एक और ओवर शुरू कर चुके थे। ओवर पूरा होने के बाद बांग्लादेश ने अंपायर को इसकी जानकारी दी।

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दूसरे गेंदबाज के नाम दर्ज हो गया ओवर

बांग्लादेश की ओर से उठाए गए इस मामले में स्कोरिंग की गलती को अहम वजह बताया गया है। आरोप के मुताबिक, 11वां ओवर वास्तव में सोहेल खान ने फेंका था, लेकिन आधिकारिक स्कोरर ने उसे शाह फैसल रहीमी के नाम दर्ज कर दिया। हन्नान सरकार के अनुसार, शुरुआत में एक अन्य अफगान गेंदबाज ओवर फेंकने के लिए तैयार था। उसने अपनी कैप भी अंपायर को दे दी थी, लेकिन अंतिम समय में योजना बदल गई और सोहेल खान खुद गेंदबाजी करने आ गए। इस बदलाव पर स्कोरर का ध्यान नहीं गया और ओवर दूसरे खिलाड़ी के खाते में दर्ज हो गया। सरकार ने बताया कि विवादित ओवर का वीडियो भी मैच रेफरी यासिर लतीफजई को भेजा गया है। बांग्लादेशी टीम ने मैच रेफरी के साथ इस मामले पर विस्तार से चर्चा की।

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