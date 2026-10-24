अंडर-19 ODI में अफगान कप्तान ने फेंके 11 ओवर!: बांग्लादेश ने उठाए सवाल, अंपायरिंग से भी नाराज; क्या है मामला?
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Sat, 24 Oct 2026 10:37 PM IST
सार
- बीसीबी ने आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान अंडर-19 टीम के कप्तान सोहेल खान ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे में निर्धारित 10 ओवर की जगह 11 ओवर गेंदबाजी की।
- बांग्लादेश ने दावा किया कि स्कोरर की गलती के कारण अतिरिक्त ओवर दूसरे गेंदबाज के नाम दर्ज हो गया।
- बीसीबी ने इस मामले में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पत्र लिखने के साथ-साथ एलबीडब्ल्यू और कैच-बिहाइंड से जुड़े अंपायरिंग के फैसलों पर भी चिंता जताई है।
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विस्तार
अफगानिस्तान और बांग्लादेश की अंडर-19 टीमों के बीच खेली गई वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला विवादों में आ गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान अंडर-19 टीम के कप्तान सोहेल खान ने वनडे क्रिकेट के निर्धारित नियमों के विपरीत 10 ओवर की जगह 11 ओवर गेंदबाजी की। इस मामले में बीसीबी ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) को पत्र लिखकर अपनी चिंता जाहिर की है। साथ ही, बोर्ड ने मैच में अंपायरिंग के कुछ फैसलों पर भी सवाल उठाए हैं।
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स्कोरर की गलती से हुआ विवाद?
- ईएसपीएनक्रिकइन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश अंडर-19 टीम के कोच हन्नान सरकार ने बताया कि बोर्ड की ओर से भेजे गए पत्र में अंपायरिंग से जुड़ी कथित गलतियों का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही कप्तान की रिपोर्ट में एक अलग नोट भी जोड़ा गया, जिसमें सोहेल खान के 11 ओवर फेंकने के मामले को उठाया गया है।
- हन्नान सरकार के अनुसार, टीम के पास आधिकारिक स्कोरर तक पहुंच नहीं थी। ऐसे में खिलाड़ी और टीम प्रबंधन अपने विश्लेषक के रिकॉर्ड के साथ टीम मैनेजर के फोन पर उपलब्ध ईएसपीएनक्रिकइन्फो के स्कोरकार्ड की मदद से मैच पर नजर रख रहे थे।
- बांग्लादेशी टीम के विश्लेषक के रिकॉर्ड से पता चला कि सोहेल खान अपने 10 ओवर पूरे कर चुके थे। हालांकि, जब तक टीम का ध्यान इस गड़बड़ी पर गया, तब तक अफगान कप्तान एक और ओवर शुरू कर चुके थे। ओवर पूरा होने के बाद बांग्लादेश ने अंपायर को इसकी जानकारी दी।
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दूसरे गेंदबाज के नाम दर्ज हो गया ओवर
बांग्लादेश की ओर से उठाए गए इस मामले में स्कोरिंग की गलती को अहम वजह बताया गया है। आरोप के मुताबिक, 11वां ओवर वास्तव में सोहेल खान ने फेंका था, लेकिन आधिकारिक स्कोरर ने उसे शाह फैसल रहीमी के नाम दर्ज कर दिया। हन्नान सरकार के अनुसार, शुरुआत में एक अन्य अफगान गेंदबाज ओवर फेंकने के लिए तैयार था। उसने अपनी कैप भी अंपायर को दे दी थी, लेकिन अंतिम समय में योजना बदल गई और सोहेल खान खुद गेंदबाजी करने आ गए। इस बदलाव पर स्कोरर का ध्यान नहीं गया और ओवर दूसरे खिलाड़ी के खाते में दर्ज हो गया। सरकार ने बताया कि विवादित ओवर का वीडियो भी मैच रेफरी यासिर लतीफजई को भेजा गया है। बांग्लादेशी टीम ने मैच रेफरी के साथ इस मामले पर विस्तार से चर्चा की।
बांग्लादेश की ओर से उठाए गए इस मामले में स्कोरिंग की गलती को अहम वजह बताया गया है। आरोप के मुताबिक, 11वां ओवर वास्तव में सोहेल खान ने फेंका था, लेकिन आधिकारिक स्कोरर ने उसे शाह फैसल रहीमी के नाम दर्ज कर दिया। हन्नान सरकार के अनुसार, शुरुआत में एक अन्य अफगान गेंदबाज ओवर फेंकने के लिए तैयार था। उसने अपनी कैप भी अंपायर को दे दी थी, लेकिन अंतिम समय में योजना बदल गई और सोहेल खान खुद गेंदबाजी करने आ गए। इस बदलाव पर स्कोरर का ध्यान नहीं गया और ओवर दूसरे खिलाड़ी के खाते में दर्ज हो गया। सरकार ने बताया कि विवादित ओवर का वीडियो भी मैच रेफरी यासिर लतीफजई को भेजा गया है। बांग्लादेशी टीम ने मैच रेफरी के साथ इस मामले पर विस्तार से चर्चा की।
अंपायरिंग के फैसलों पर भी उठाए सवाल
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने केवल अतिरिक्त ओवर का मुद्दा ही नहीं उठाया, बल्कि मैच में अंपायरिंग के कुछ फैसलों पर भी आपत्ति जताई है। इनमें एलबीडब्ल्यू (LBW) और कैच-बिहाइंड से जुड़े फैसले शामिल हैं। बीसीबी के एक अधिकारी ने बताया कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पत्र लिखकर द्विपक्षीय सीरीज के दौरान हुई घटनाओं से अवगत कराया गया है। साथ ही, भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए अधिक सतर्कता बरतने की सलाह भी दी गई है।
ऐसा रहा तीसरे वनडे का मुकाबला
अल अमीरात में खेले गए इस मुकाबले में अफगानिस्तान अंडर-19 टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 237 रन बनाए। टीम की ओर से सुभान जखैल ने 81 रन और शाह फैसल रहीमी ने 80 रन की शानदार पारियां खेलीं। बांग्लादेश की ओर से अल अमीन होसेन सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने छह विकेट हासिल किए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश अंडर-19 टीम 38.2 ओवर में 194 रन पर ऑलआउट हो गई। अफगानिस्तान के कप्तान सोहेल खान ने इस पारी में दो विकेट लिए। मैच के बाद गेंदबाजी ओवरों की संख्या और अंपायरिंग को लेकर उठे सवालों ने मुकाबले को चर्चा में ला दिया है। अब इस मामले में दोनों क्रिकेट बोर्ड की प्रतिक्रिया और आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी।
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने केवल अतिरिक्त ओवर का मुद्दा ही नहीं उठाया, बल्कि मैच में अंपायरिंग के कुछ फैसलों पर भी आपत्ति जताई है। इनमें एलबीडब्ल्यू (LBW) और कैच-बिहाइंड से जुड़े फैसले शामिल हैं। बीसीबी के एक अधिकारी ने बताया कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पत्र लिखकर द्विपक्षीय सीरीज के दौरान हुई घटनाओं से अवगत कराया गया है। साथ ही, भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए अधिक सतर्कता बरतने की सलाह भी दी गई है।
ऐसा रहा तीसरे वनडे का मुकाबला
अल अमीरात में खेले गए इस मुकाबले में अफगानिस्तान अंडर-19 टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 237 रन बनाए। टीम की ओर से सुभान जखैल ने 81 रन और शाह फैसल रहीमी ने 80 रन की शानदार पारियां खेलीं। बांग्लादेश की ओर से अल अमीन होसेन सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने छह विकेट हासिल किए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश अंडर-19 टीम 38.2 ओवर में 194 रन पर ऑलआउट हो गई। अफगानिस्तान के कप्तान सोहेल खान ने इस पारी में दो विकेट लिए। मैच के बाद गेंदबाजी ओवरों की संख्या और अंपायरिंग को लेकर उठे सवालों ने मुकाबले को चर्चा में ला दिया है। अब इस मामले में दोनों क्रिकेट बोर्ड की प्रतिक्रिया और आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी।