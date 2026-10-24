{"_id":"6adcc5bdd875e0a1060cbfde","slug":"afghanistan-overtake-england-in-icc-odi-rankings-after-winning-tri-series-title-2026-10-24","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आईसीसी वनडे रैंकिंग: अफगानिस्तान ने किया बड़ा उलटफेर, इंग्लैंड को पीछे छोड़ा; किस स्थान पर पहुंची टीम?","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन अफगानिस्तान टीम ने आईसीसी पुरुष वनडे टीम रैंकिंग में इंग्लैंड को पीछे छोड़ते हुए सातवें स्थान पर कब्जा कर लिया है। शुक्रवार को अफगानिस्तान ने त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में जिम्बाब्वे को हराकर खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ अफगानिस्तान को रैंकिंग में दो अंक का फायदा हुआ। वहीं, पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ लगातार हार झेलने वाली इंग्लैंड की टीम आठवें स्थान पर खिसक गई है।

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गेंदबाजों के दम पर अफगानिस्तान की शानदार जीत

शारजाह में खेले गए फाइनल मुकाबले में अफगानिस्तान ने पहले गेंदबाजी करते हुए जिम्बाब्वे की पारी को 169 रन पर समेट दिया। टीम के अनुभवी लेग स्पिनर राशिद खान ने तीन विकेट हासिल किए, जबकि फजलहक फारूकी, मोहम्मद नबी और बिलाल सामी ने दो-दो विकेट लेकर जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी को कमजोर कर दिया।

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इब्राहिम जादरान ने खेली नाबाद 70 रन की पारी

170 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम ने आसानी से जीत हासिल कर ली। टीम ने 35वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज इब्राहिम जादरान ने नाबाद 70 रन की शानदार पारी खेली। उन्होंने 96 गेंदों का सामना करते हुए चार चौके और एक छक्का लगाया। जादरान ने पहले रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 68 रन जोड़े। गुरबाज ने 36 रन का योगदान दिया। इसके बाद जादरान ने कप्तान रहमत शाह के साथ पारी को आगे बढ़ाया। दोनों के बीच 82 रन की साझेदारी हुई। रहमत शाह ने 43 रन बनाए। शानदार बल्लेबाजी के लिए जादरान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

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राशिद खान बने प्लेयर ऑफ द सीरीज

अफगानिस्तान की खिताबी जीत में राशिद खान ने भी अहम भूमिका निभाई। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने कुल 11 विकेट हासिल किए, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया। गेंदबाजों के अनुशासित प्रदर्शन और बल्लेबाजों की जिम्मेदार पारियों ने अफगानिस्तान को न केवल त्रिकोणीय सीरीज का खिताब दिलाया, बल्कि आईसीसी वनडे रैंकिंग में भी महत्वपूर्ण बढ़त दिलाई।

श्रीलंका को भी हुआ फायदा, इंग्लैंड आठवें स्थान पर

इंग्लैंड की टीम को पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ लगातार दो हार का खामियाजा भुगतना पड़ा है। अफगानिस्तान के सातवें स्थान पर पहुंचने से इंग्लैंड आठवें पायदान पर खिसक गया। वहीं, श्रीलंका ने भी रैंकिंग में सुधार करते हुए छठा स्थान हासिल कर लिया है। दूसरी ओर, फाइनल तक पहुंचने वाले जिम्बाब्वे को भी दो रेटिंग अंक मिले, लेकिन टीम 11वें स्थान पर बनी हुई है। बांग्लादेश के लिए यह टूर्नामेंट निराशाजनक रहा। टीम को एक भी जीत नहीं मिली और उसके दो रेटिंग अंक कम हो गए। हालांकि, बांग्लादेश नौवें स्थान पर कायम है।