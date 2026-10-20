{"_id":"6ad6a3ef5ab915b602028e93","slug":"khyber-pakhtunkhwa-emergency-how-pakistan-situation-can-it-ever-become-nation-with-a-stable-political-system-2026-10-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"खैबर पख्तूनख्वा आपातकाल: पाकिस्तान के हाल कैसे बयां करें, क्या कभी स्थिर सियासी व्यवस्था वाला देश बन सकेगा?","category":{"title":"Opinion","title_hn":"विचार","slug":"opinion"}}
खैबर पख्तूनख्वा आपातकाल: पाकिस्तान के हाल कैसे बयां करें, क्या कभी स्थिर सियासी व्यवस्था वाला देश बन सकेगा?
महेंद्र वेद
Updated Tue, 20 Oct 2026 04:44 AM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 04:44 AM IST
विज्ञापन
निरंतर एक्सेस के लिए सब्सक्राइब करें
सार
अमर उजाला प्रीमियम लेख सिर्फ रजिस्टर्ड पाठकों के लिए ही उपलब्ध हैं
अमर उजाला प्रीमियम लेख सिर्फ सब्सक्राइब्ड पाठकों के लिए ही उपलब्ध हैं
फ्री ई-पेपर
सभी विशेष आलेख
सीमित विज्ञापन