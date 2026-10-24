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हिंद महासागर और कूटनीतिक समीकरण: मुइज्जू की पाकिस्तान यात्रा पर समझौते, क्या मालदीव की विदेश नीति में बदलाव?

Sat, 24 Oct 2026 08:23 AM IST
आनंद कुमार
Anand Kumar आनंद कुमार
Updated Sat, 24 Oct 2026 08:23 AM IST
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सार
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की पाकिस्तान यात्रा के दौरान हुए समझौतों से यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि मालदीव की विदेश नीति में कोई बुनियादी बदलाव आ गया है। हालांकि, भारत के लिए यह अपने क्षेत्रीय संबंधों के निरीक्षण का समय हो सकता है।
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Indian Ocean and Diplomacy Prez Muizzu PAK Visit and treaties whether it is Shift in Maldives Foreign Policy
मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर (फाइल) - फोटो : अमर उजाला प्रिंट-एजेंसी

विस्तार
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मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की अक्तूबर 2026 में पाकिस्तान की तीन दिवसीय यात्रा हिंद महासागर क्षेत्र की बदलती कूटनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। 11 वर्षों के अंतराल के बाद मालदीव के किसी राष्ट्रपति की यह पहली पाकिस्तान यात्रा थी। दोनों देशों के बीच 1966 में स्थापित राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई इस यात्रा के दौरान 20 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, कृषि और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। हालांकि, इस यात्रा का वास्तविक महत्व समझौतों की संख्या से नहीं, बल्कि उनके क्रियान्वयन और उसके ठोस परिणामों से निर्धारित होगा।



पाकिस्तान और मालदीव के संबंध छह दशकों से धार्मिक, सांस्कृतिक और कूटनीतिक संपर्कों पर आधारित रहे हैं। इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू रक्षा व समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की इच्छा है। मालदीव की भौगोलिक स्थिति उसे हिंद महासागर के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के निकट एक विशेष रणनीतिक महत्व प्रदान करती है। उसका व्यापार, पर्यटन, मत्स्य उद्योग व आर्थिक विकास समुद्री परिवहन तथा सुरक्षित समुद्री वातावरण पर निर्भर करते हैं। अवैध मछली पकड़ने, मानव तस्करी, तस्करी के अन्य नेटवर्क और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए समुद्री निगरानी व सुरक्षा संस्थाओं की क्षमता बढ़ाना महत्वपूर्ण है। हालांकि, रक्षा व समुद्री सुरक्षा से जुड़े समझौतों को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उनके वास्तविक स्वरूप को समझना जरूरी है।


समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने का अर्थ यह नहीं है कि दोनों देशों के बीच तत्काल व्यापक सैन्य सहयोग स्थापित हो गया है या मालदीव ने अपनी सुरक्षा संबंधी प्राथमिकताओं में भारत से दूरी बना ली है। वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि इन समझौतों के अंतर्गत किस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम, सूचनाओं का आदान-प्रदान और व्यावहारिक गतिविधियां शुरू होती हैं। इसलिए, कूटनीतिक घोषणाओं और वास्तविक रणनीतिक बदलाव के बीच अंतर करना आवश्यक है।

आर्थिक सहयोग भी इस यात्रा का एक प्रमुख उद्देश्य रहा। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को लगभग 1.39 करोड़ डॉलर से बढ़ाकर अगले दो वर्षों में 20 करोड़ डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। यह लगभग 15 गुना वृद्धि का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। इसे हासिल करना आसान नहीं होगा। मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन और आयात पर काफी निर्भर है, जबकि पाकिस्तान की उत्पादन क्षमता और आर्थिक संरचना उससे अलग है। दोनों देशों के बीच भौगोलिक दूरी, परिवहन लागत, नियमित संपर्क की सीमाएं और मौजूदा व्यापार का छोटा आकार आर्थिक सहयोग के विस्तार में बाधा बन सकते हैं। इसलिए, प्रत्यक्ष हवाई संपर्क, समुद्री परिवहन, व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान और निवेश संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर ध्यान देना होगा। यदि इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो यह लक्ष्य केवल एक कूटनीतिक घोषणा बनकर रह सकता है।

जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग भी विशेष महत्व रखता है। समुद्र के बढ़ते जलस्तर, तटीय कटाव और पर्यावरणीय क्षरण के कारण मालदीव का अस्तित्व और आर्थिक विकास प्रभावित हो सकता है। पाकिस्तान ने मालदीव की पांच लाख नहीं, बल्कि 50 लाख पेड़ लगाने की पहल के समर्थन में एक लाख जैतून की कलमें और विभिन्न प्रजातियों के एक लाख बीज उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई है। हालांकि, ऐसी पहलों की सफलता के लिए स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल पौधों का चयन, उनका उचित रखरखाव और दीर्घकालिक योजना जरूरी होगी।

भारत के लिए राष्ट्रपति मुइज्जू की पाकिस्तान यात्रा का विशेष रणनीतिक महत्व है। मालदीव हिंद महासागर में भारत की समुद्री सुरक्षा, व्यापारिक मार्गों और क्षेत्रीय हितों से निकटता से जुड़ा हुआ है। भारत लंबे समय से मालदीव का प्रमुख विकास और सुरक्षा साझेदार रहा है। समुद्री निगरानी, रक्षा प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, आपदा राहत और विकास परियोजनाओं के जरिये दोनों देशों ने व्यापक सहयोग विकसित किया है। भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति और हिंद महासागर क्षेत्र में ‘सागर’, यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास की परिकल्पना के अंतर्गत मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का मालदीव के साथ रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने का प्रयास भारत के लिए प्रासंगिक है। पाकिस्तान इस पहल के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षात्मक उपस्थिति बढ़ाना चाहता है। फिर भी, केवल 20 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि मालदीव की विदेश नीति में कोई बुनियादी बदलाव आ गया है। छोटे देशों के लिए विभिन्न देशों के साथ संबंध विकसित करना आर्थिक अवसरों को बढ़ाने और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने का एक सामान्य तरीका है। पाकिस्तान के साथ संबंधों का विस्तार अपने आप में भारत के साथ संबंधों के कमजोर होने का प्रमाण नहीं है।

भारत के लिए सबसे प्रभावी रणनीति मालदीव के साथ अपने मौजूदा संबंधों को और मजबूत करना होगी। नई दिल्ली को विकास परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन, व्यापार और पर्यटन के विस्तार, समुद्री सुरक्षा सहयोग तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहयोग पर ध्यान देना चाहिए। भारत व मालदीव के बीच नियमित राजनीतिक संवाद तथा पारस्परिक भरोसा भी जरूरी है। प्रत्येक बाहरी साझेदारी को प्रतिस्पर्धा के चश्मे से देखने के बजाय भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी भागीदारी मालदीव की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप और परिणामोन्मुख हो।

अंततः, राष्ट्रपति मुइज्जू की पाकिस्तान यात्रा की सफलता इस बात से तय होगी कि दोनों देश अपने समझौतों को कितनी गंभीरता से लागू करते हैं। व्यापार बढ़ाने, समुद्री सुरक्षा मजबूत करने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए स्पष्ट समयसीमा और जवाबदेह संस्थागत व्यवस्था आवश्यक होगी। भारत के लिए भी यह घटनाक्रम अपने क्षेत्रीय संबंधों की समीक्षा और उन्हें अधिक प्रभावी बनाने का अवसर है। हिंद महासागर में दीर्घकालिक प्रभाव केवल कूटनीतिक घोषणाओं से नहीं, बल्कि विश्वसनीय सहयोग, ठोस परिणाम और पारस्परिक विश्वास से ही निर्मित होगा।

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