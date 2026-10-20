फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Columns ›   Opinion ›   Accounting for Development Preserving natural foundation benchmark under new strategy to assess climate damage

विकास का हिसाब: प्राकृतिक आधार को सुरक्षित रखना कसौटी, नई रणनीति से जीडीपी के आकलन में पर्यावरणीय नुकसान अहम

Tue, 20 Oct 2026 05:02 AM IST
न्यूज डेस्क अमर उजाला, नई दिल्ली।
अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: न्यूज डेस्क Updated Tue, 20 Oct 2026 05:02 AM IST
सार

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की पर्यावरणीय-आर्थिक लेखांकन संबंधी नई रणनीति जीडीपी के आकलन में पर्यावरणीय क्षतियों का निर्धारण करने संबंधी अहम पहल है। आखिर विकास की असली कसौटी यही है कि वह अपने प्राकृतिक आधार को भी सुरक्षित रखे।

विज्ञापन
Accounting for Development Preserving natural foundation benchmark under new strategy to assess climate damage
जलवायु परिवर्तन, संकट की आहट। - फोटो : अमर उजाला प्रिंट

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास को अक्सर एक-दूसरे के विरोधी के रूप में देखा जाता है, जबकि किसी भी देश की दीर्घकालिक समृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने प्राकृतिक संसाधनों का कितना विवेकपूर्ण उपयोग करता है और पारिस्थितिकी तंत्र से मिलने वाले संकेतों को कितनी गंभीरता से लेता है।

विज्ञापन


भारत के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की पर्यावरणीय-आर्थिक लेखांकन संबंधी नई रणनीति 2026-30 इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका मूल उद्देश्य देश की प्राकृतिक संपदा, पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं और आर्थिक गतिविधियों के बीच संबंधों को एक व्यवस्थित लेखांकन ढांचे में दर्ज करना है, ताकि विकास की वास्तविक कीमत और प्रकृति के योगदान को बेहतर ढंग से समझा जा सके।
विज्ञापन


यह पहल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) जैसे प्रचलित आर्थिक संकेतक देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य तो बताते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि इस उत्पादन के दौरान प्राकृतिक संसाधनों का कितना क्षरण हुआ अथवा पर्यावरण को हुए नुकसान की कीमत कितनी बड़ी थी। वास्तव में, किसी देश की आर्थिक प्रगति का आकलन केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि उसकी अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बढ़ रही है। यह भी देखना होगा कि इस वृद्धि की नींव कितनी टिकाऊ है।
विज्ञापन
विज्ञापन


यदि औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए भूजल का अत्यधिक दोहन हो, खनन के कारण जंगल नष्ट हों या शहरी विस्तार के लिए आर्द्रभूमियों को पाट दिया जाए, तो तत्काल आर्थिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं, लेकिन भविष्य की आर्थिक और सामाजिक लागत भी बढ़ती जाती है। पारंपरिक राष्ट्रीय लेखांकन में इन नुकसानों की पूरी तस्वीर सामने नहीं आती। पर्यावरणीय-आर्थिक लेखांकन इसी कमी को दूर करने का प्रयास है। खास बात यह है कि इस रणनीति की भूमिका सिर्फ पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है।

मंत्रालय का अनुमान है कि पर्यावरणीय लेखांकन से सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के नौ लक्ष्यों से संबंधित करीब 40 वैश्विक संकेतकों के आकलन में मदद मिल सकती है। नया रोडमैप कार्बन भंडार, जैव विविधता और पर्यावरण से संबंधित आर्थिक गतिविधियों को भी अपने दायरे में लाता है। हालांकि यह इतना आसान नहीं होगा।


भारत में कई वर्षों से राज्यों के स्तर पर पर्यावरणीय लेखांकन संबंधी अध्ययन किए जा रहे हैं, लेकिन पद्धतियों व प्रक्रियाओं के फर्क की वजह से एक सुसंगत राष्ट्रीय तस्वीर नहीं बन सकी है। ऐसे में अगले पांच वर्षों में आंकड़ों के संग्रह, सत्यापन और राज्यों के बीच समन्वय के लिए एक तुलनीय मानक विकसित करना आवश्यक होगा। इस रणनीति की असली परीक्षा आंकड़ों के संग्रह और प्रकाशन तक सीमित नहीं होगी, बल्कि यह होगी कि वे नीतिगत फैसलों को किस हद तक प्रभावित करते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed