जदयू में टूट की आशंका: भाजपा मुख्यालय की सिर्फ एक तस्वीर ने क्यों बढ़ाई सियासी हलचल?

दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में 13 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ ललन सिंह की मौजूदगी चर्चा में है। दोनों नेताओं ने विपक्ष और चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। पीयूष गोयल के बगल में ललन सिंह की कुर्सी को लेकर राजनीतिक हलकों में सवाल उठे। अगर मकसद एनडीए की एकजुटता का संदेश देना था, तो सवाल है कि दूसरे सहयोगी दलों के नेता वहां क्यों नहीं थे? और जदयू की ओर से भी सिर्फ ललन सिंह ही क्यों?

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ललन सिंह जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री हैं। इसलिए उनकी मौजूदगी को गठबंधन की सामान्य राजनीतिक गतिविधि भी माना जा सकता है। लेकिन पार्टी के भीतर चल रहे विवादों के बीच इस घटनाक्रम ने अलग-अलग व्याख्याओं को जन्म दिया है। हालांकि, केवल एक तस्वीर से जदयू में टूट या भाजपा में विलय का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। तस्वीर के साथ पार्टी के दूसरे घटनाक्रमों को देखना जरूरी है।बिहार विधान परिषद की पटना स्नातक सीट का चुनाव जदयू के लिए असहज स्थिति लेकर आया है। पार्टी ने नीरज कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन मोकामा के जदयू विधायक अनंत सिंह उनके समर्थन में नहीं हैं। अनंत सिंह जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह का समर्थन कर रहे हैं।अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच पुरानी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता रही है। अनंत सिंह का कहना है कि नीरज कुमार ने पहले उनके खिलाफ राजनीतिक गतिविधियां की थीं, इसलिए वह अब उनका समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने अनुज सिंह के पक्ष में खुलकर अपना रुख जाहिर किया है।यह स्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अनंत सिंह किसी विपक्षी दल के नेता नहीं, बल्कि जदयू के विधायक हैं। पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार एक तरफ है और उसी पार्टी का विधायक दूसरी ओर के प्रत्याशी का समर्थन कर रहा है। इस विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी ललन सिंह को दी गई थी।जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बताया था कि पार्टी ने दोनों नेताओं के बीच बातचीत कराकर मामला सुलझाने के लिए ललन सिंह को अधिकृत किया है। लेकिन ललन सिंह के हस्तक्षेप के बावजूद अनंत सिंह नीरज कुमार के लिए प्रचार करने को तैयार नहीं हुए। पार्टी के भीतर अनुशासन और नेतृत्व की भूमिका पर सवाल यहीं से और गहरे हुए।इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील पहलू ललन सिंह की भूमिका है। अनंत सिंह नीरज कुमार के खिलाफ खुलकर खड़े हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उन्हें ललन सिंह का समर्थन प्राप्त है? यहां तथ्यों और राजनीतिक अटकलों के बीच अंतर करना जरूरी है।प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, जदयू नेतृत्व ने ललन सिंह को अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। ललन सिंह ने अनंत सिंह को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन वह नीरज के पक्ष में प्रचार करने को तैयार नहीं हुए।इसलिए अनंत सिंह के विरोध को ललन सिंह का खुला समर्थन कहना अभी उपलब्ध रिपोर्टों से साबित नहीं होता। लेकिन विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी मिलने के बावजूद मामला नहीं सुलझने से ललन सिंह की भूमिका पर राजनीतिक सवाल जरूर उठ सकते हैं। एक दूसरा सवाल भी है।यदि पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व अपने उम्मीदवार के खिलाफ चल रही गतिविधियों को रोक नहीं पा रहा, तो क्या जदयू के संगठनात्मक अनुशासन में कमजोरी सामने आ रही है? और यदि अनंत सिंह अपने रुख पर कायम रहते हैं, तो पार्टी नेतृत्व आगे क्या कदम उठाएगा? इन सवालों का जवाब किसी एक नेता के बयान से नहीं, बल्कि पार्टी की अगली कार्रवाई से मिलेगा।12 अक्टूबर को नीरज कुमार के चुनाव प्रचार के लिए जारी सूची में ललन सिंह का नाम नहीं होने की खबर सामने आई। यह घटनाक्रम इसलिए चर्चा में आया, क्योंकि ललन सिंह को अनंत सिंह और नीरज कुमार के विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी मिली थी। क्या यह केवल प्रचार सूची तैयार करने से जुड़ा फैसला था या विवाद का असर? इस पर आधिकारिक स्पष्टीकरण के बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।फिर भी, पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री का उम्मीदवार की प्रचार सूची में नहीं होना सवाल पैदा करता है। खासकर तब, जब उसी चुनाव में पार्टी के एक विधायक का रुख आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ हो। यहां दो घटनाएं एक-दूसरे से जुड़ती दिखाई देती हैं—अनंत सिंह का नीरज कुमार के खिलाफ खुला रुख और ललन सिंह का प्रचार सूची से बाहर होना। क्या इनके बीच कोई सीधा संबंध है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जदयू की आंतरिक राजनीति को समझने के लिए यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण है।जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और ललन सिंह दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां अलग-अलग हैं। संजय झा संगठनात्मक नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि ललन सिंह केंद्रीय मंत्री होने के साथ पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में दोनों की राजनीतिक भूमिका की तुलना होना स्वाभाविक है। हालांकि, उनके बीच सीधा टकराव या गुटबाजी होने का कोई निर्णायक प्रमाण सामने नहीं आया है।पार्टी के भीतर वास्तविक स्थिति समझने के लिए यह देखना होगा कि महत्वपूर्ण राजनीतिक मामलों में फैसले कौन ले रहा है, संगठनात्मक विवादों को सुलझाने की जिम्मेदारी किसे मिल रही है और नेतृत्व अपने आधिकारिक उम्मीदवार के पक्ष में कितनी मजबूती से खड़ा होता है। सवाल संजय झा या ललन सिंह में से किसी एक को दोषी ठहराने का नहीं, बल्कि यह समझने का है कि जदयू में संगठन और नेतृत्व का संतुलन किस तरह काम कर रहा है।बिहार की राजनीति में जदयू के भविष्य को लेकर सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि नीतीश कुमार लंबे समय से पार्टी की राजनीतिक पहचान और उसके फैसलों के केंद्र में रहे हैं। ऐसे में संगठन के भीतर वरिष्ठ नेताओं की भूमिका, आपसी तालमेल और भाजपा के साथ संबंधों पर नजर रहना स्वाभाविक है।भाजपा मुख्यालय में ललन सिंह की मौजूदगी को एनडीए की एकजुटता के प्रदर्शन के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन यदि यही उद्देश्य था, तो केवल जदयू के एक नेता की मौजूदगी क्यों रही? क्या इसके पीछे कोई विशेष राजनीतिक संदेश था या यह महज कार्यक्रम की प्रकृति से जुड़ा फैसला था? इन सवालों का जवाब अभी स्पष्ट नहीं है।दूसरी तरफ, एमएलसी चुनाव में अनंत सिंह का अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ खड़ा होना और नीरज कुमार की प्रचार सूची से ललन सिंह का नाम गायब होना जदयू के लिए वास्तविक संगठनात्मक सवाल हैं। फिलहाल इन घटनाओं को जोड़कर पार्टी में टूट की घोषणा नहीं की जा सकती। इसके लिए नेताओं के स्पष्ट बयान, संगठनात्मक फैसले या किसी ठोस राजनीतिक बदलाव के प्रमाण जरूरी होंगे।जदयू की मौजूदा स्थिति को समझने के लिए तीन घटनाओं पर नजर रखनी होगी। भाजपा मुख्यालय में ललन सिंह की मौजूदगी, अनंत सिंह का नीरज कुमार के खिलाफ रुख और प्रचार सूची से ललन सिंह का नाम गायब होना। इन घटनाओं ने संजय झा और ललन सिंह की भूमिकाओं पर चर्चा जरूर तेज की है। लेकिन अभी यह साबित नहीं है कि दोनों के बीच सीधा संघर्ष चल रहा है या पार्टी में टूट होने वाली है।असली परीक्षा जदयू के नेतृत्व की है। पार्टी अपने उम्मीदवार के खिलाफ खड़े विधायक के मामले में क्या करती है? प्रचार सूची में ललन सिंह का नाम नहीं होने पर क्या स्पष्टीकरण आता है? और क्या पार्टी के वरिष्ठ नेता एक साझा राजनीतिक रुख पर पहुंचते हैं? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। फिलहाल जदयू में टूट की आशंका से ज्यादा महत्वपूर्ण पार्टी के भीतर अनुशासन, नेतृत्व और आपसी तालमेल को लेकर उठे सवाल हैं।यह लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। अपने विचार हमें blog@auw.co.in पर भेज सकते हैं। लेख के साथ संक्षिप्त परिचय और फोटो भी संलग्न करें।