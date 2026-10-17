आरजी कर कांड: सत्ता बदली, समीकरण बदले, लेकिन क्या न्याय की तस्वीर बदली?

आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना ने अगस्त 2024 में पूरे देश को झकझोर दिया था। अस्पताल में ड्यूटी के दौरान हुई इस वारदात के बाद डॉक्टर सड़कों पर उतरे, महिलाओं ने प्रदर्शन किए और देशभर में महिला सुरक्षा को लेकर बहस छिड़ गई। यह केवल एक आपराधिक मामला नहीं रहा, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही और न्याय व्यवस्था की परीक्षा बन गया।

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पीड़िता के परिवार की लड़ाई घटना के बाद से ही न्याय और जवाबदेही के लिए जारी है। समय बीतने के साथ सवालों का खत्म होना तो दूर, कुछ सवाल और गहरे होते गए। अब डॉ. संदीप घोष को जमानत मिलने के बाद चर्चा फिर शुरू हो गई है कि इस मामले से जुड़े सवालों के निर्णायक जवाब कब मिलेंगे।यहां कानूनी स्थिति समझना जरूरी है। डॉ. संदीप घोष को जमानत अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले में मिली है, मुख्य दुष्कर्म और हत्या के मुकदमे में नहीं। दोनों मामलों को एक मानना सही नहीं होगा। लेकिन आम लोगों की चिंता केवल किसी एक मुकदमे तक सीमित नहीं है। सवाल है कि जिस अस्पताल में इतनी भयावह घटना हुई, वहां की व्यवस्था और घटना के बाद की कार्रवाई से जुड़े सभी प्रश्नों का जवाब कब मिलेगा?किसी आपराधिक मामले में अदालत का फैसला साक्ष्यों, गवाहों और कानून के आधार पर होता है। जमानत अपने आप में दोषमुक्ति नहीं है। फिर भी, जब कोई मामला देशव्यापी आक्रोश का कारण बना हो और पीड़ित परिवार लगातार सवाल उठा रहा हो, तब कानूनी प्रक्रिया की गति और जांच की पारदर्शिता पर लोगों की निगाह बनी रहती है।क्या जांच से जुड़े सभी सवालों की निष्पक्ष पड़ताल हो चुकी है? क्या घटना के बाद अस्पताल और प्रशासन की भूमिका को लेकर उठे सवालों का संतोषजनक जवाब मिला है? क्या परिवार को भरोसा है कि किसी भी संभावित जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका की निष्पक्ष जांच होगी?न्याय में देरी का दर्द केवल अदालत के बाहर खड़े परिवार तक सीमित नहीं रहता। जब किसी बहुचर्चित मामले में बार-बार नए सवाल उठते हैं, तो आम लोगों के मन में भी व्यवस्था की जवाबदेही को लेकर निराशा पैदा होती है। आरजी कर कांड में यही चिंता फिर सामने आई है।आरजी कर कांड के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी बड़ा बदलाव आया। जिस घटना ने तत्कालीन ममता बनर्जी सरकार को कठघरे में खड़ा किया था, उसी मामले में न्याय और जवाबदेही का सवाल नई सरकार के सामने भी है। भाजपा के सत्ता में आने के बाद उम्मीद की गई कि जांच से जुड़े पुराने सवालों पर नए सिरे से ध्यान दिया जाएगा। लेकिन क्या सरकार बदलने से न्याय की प्रक्रिया भी तेज हुई?इस मामले में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ का विधायक बनना है। वह पानिहाटी सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचीं। जिस परिवार ने अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग करते हुए लंबी लड़ाई लड़ी, अब उसी परिवार की सदस्य सत्ता पक्ष का हिस्सा हैं। ऐसे में सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है—क्या विधानसभा में उनकी मौजूदगी न्याय की लड़ाई को नई ताकत देगी?नई सरकार ने भी आरजी कर मामले की दोबारा जांच कराने की घोषणा की। यह फैसला उन लोगों की उम्मीदें बढ़ाने वाला था, जो मानते हैं कि घटना और उसके बाद की कार्रवाई से जुड़े कुछ सवालों के जवाब अब भी सामने आने चाहिए। लेकिन किसी जांच की घोषणा और उसके नतीजे सामने आने के बीच बड़ा अंतर होता है। असली कसौटी यह होगी कि जांच कितनी निष्पक्षता से आगे बढ़ती है और उससे कौन-से नए तथ्य सामने आते हैं।क्या नई सरकार पुराने सवालों का जवाब दे पाएगी? क्या जांच का दायरा केवल पहले से सामने आए तथ्यों तक सीमित रहेगा या उन पहलुओं की भी पड़ताल होगी, जिन पर पीड़ित परिवार और आम लोग सवाल उठाते रहे हैं?सत्ता परिवर्तन से उम्मीदें जरूर बदलती हैं, लेकिन न्याय का मूल्यांकन घोषणाओं से नहीं, परिणामों से होता है। आरजी कर कांड में भी नई सरकार के सामने यही चुनौती है। पीड़ित परिवार को राजनीतिक आश्वासन से आगे बढ़कर ठोस जवाब चाहिए। सवाल यह नहीं कि किस दल की सरकार है, बल्कि यह है कि क्या न्याय की प्रक्रिया भरोसेमंद और निर्णायक दिशा में आगे बढ़ रही है?डॉ. संदीप घोष को जमानत मिलने के बाद आरजी कर कांड एक बार फिर सुर्खियों में है। लेकिन इस घटनाक्रम को समझने के लिए दोनों मामलों के बीच अंतर करना जरूरी है। घोष को अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले में जमानत मिली है। इसे महिला डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के मुख्य मामले में जमानत या दोषमुक्ति समझना गलत होगा।इसके बावजूद यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आरजी कर अस्पताल की व्यवस्था, प्रशासनिक जवाबदेही और घटना के बाद की कार्रवाई से जुड़े सभी सवालों का संतोषजनक जवाब मिला है या नहीं। किसी मामले में जमानत मिलना अपने आप में दोषमुक्ति नहीं है। यह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन जब कोई घटना देशव्यापी आक्रोश पैदा कर चुकी हो, तब जांच और सुनवाई में होने वाली देरी लोगों की बेचैनी बढ़ाती है।दुष्कर्म और हत्या के मामले में संजय रॉय को जनवरी 2025 में दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इससे आपराधिक मुकदमे में एक महत्वपूर्ण न्यायिक निष्कर्ष सामने आया। लेकिन क्या एक दोषी को सजा मिलने से घटना से जुड़े हर सवाल का जवाब मिल जाता है? क्या अस्पताल की व्यवस्था और घटना के बाद उठे प्रशासनिक सवालों की जिम्मेदारी भी पूरी तरह स्पष्ट हो गई?यही वह बिंदु है जहां न्याय और जवाबदेही के बीच का अंतर सामने आता है। अदालत किसी आरोपी की भूमिका का फैसला उपलब्ध साक्ष्यों और कानून के आधार पर करती है। दूसरी ओर, जनता यह भी जानना चाहती है कि ऐसी घटना हुई कैसे, अस्पताल में सुरक्षा की व्यवस्था कैसी थी और घटना के बाद प्रशासन ने जो कदम उठाए, वे समय पर और उचित थे या नहीं।क्या इन सवालों के जवाब सार्वजनिक रूप से स्पष्ट हुए हैं? यदि नहीं, तो क्या नई जांच उन्हें स्पष्ट कर सकती है? आरजी कर कांड में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कानूनी प्रक्रिया को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से अलग रखते हुए हर सवाल का जवाब साक्ष्यों के आधार पर दिया जाए। न्याय केवल किसी एक आरोपी को सजा मिलने तक सीमित नहीं होना चाहिए; व्यवस्था में जहां भी गंभीर चूक हुई हो, उसकी पहचान और जवाबदेही भी जरूरी है।आरजी कर कांड को दो साल से अधिक समय बीत चुका है। इस दौरान सड़क से अदालत तक न्याय की मांग उठी, सरकार बदली और अब पीड़िता की मां भी विधानसभा पहुंच चुकी हैं। इसके बावजूद इस मामले से जुड़े सवालों का बार-बार लौटना बताता है कि केवल राजनीतिक बदलाव से लोगों की बेचैनी खत्म नहीं होती। भरोसा तभी बहाल होता है, जब जांच और न्यायिक प्रक्रिया अपने नतीजों से सवालों का जवाब देती है।क्या नई सरकार इस मामले में जनता की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी? क्या दोबारा जांच की घोषणा उन पहलुओं को स्पष्ट कर सकेगी, जिन पर अब तक असंतोष बना हुआ है? और क्या पीड़ित परिवार को यह भरोसा मिल सकेगा कि किसी भी संभावित चूक या जिम्मेदारी की निष्पक्ष पड़ताल होगी?इन सवालों का जवाब किसी राजनीतिक दल के दावे से नहीं, जांच की गुणवत्ता और अदालत में सामने आने वाले तथ्यों से मिलेगा। यदि नई सरकार वास्तव में पुराने सवालों की पड़ताल करना चाहती है, तो उसे जांच की दिशा, उसकी प्रगति और निष्कर्षों को लेकर पारदर्शिता बनाए रखनी होगी। साथ ही, कानूनी प्रक्रिया की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि जांच राजनीतिक बदले का माध्यम न बने।आरजी कर कांड ने महिला सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए थे। अस्पताल जैसी जगह, जहां मरीजों और स्वास्थ्यकर्मियों को सुरक्षित महसूस करना चाहिए, वहां ऐसी घटना ने संस्थागत सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। क्या इस घटना के बाद अस्पतालों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त बदलाव हुए? क्या रात की ड्यूटी करने वाली महिला डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों को सुरक्षित माहौल मिल रहा है? यदि इन सवालों के जवाब संतोषजनक नहीं हैं, तो न्याय की बहस अधूरी रहेगी।पीड़िता के परिवार के लिए न्याय किसी राजनीतिक दल की जीत या हार का विषय नहीं है। उनके लिए यह अपनी बेटी के साथ हुई भयावह घटना का सच जानने और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही सुनिश्चित करने का सवाल है। आम लोगों के लिए भी यह भरोसे की परीक्षा है कि कानून प्रभावशाली और सामान्य व्यक्ति के लिए समान रूप से काम करता है।सत्ता बदलने से उम्मीदें बदल सकती हैं, लेकिन न्याय की कसौटी नहीं। डॉ. संदीप घोष की जमानत ने आरजी कर कांड से जुड़े सवालों को फिर चर्चा में ला दिया है। अब असली परीक्षा नई सरकार की है। क्या वह राजनीतिक आरोपों से आगे बढ़कर निष्पक्ष जांच और जवाबदेही सुनिश्चित कर पाएगी? क्या पीड़ित परिवार को इंतजार के बजाय ठोस जवाब मिलेंगे? आखिरकार, आरजी कर कांड का सबसे बड़ा सवाल यही है—सत्ता बदल गई, समीकरण बदल गए, लेकिन क्या न्याय की तस्वीर भी बदलेगी?यह लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। अपने विचार हमें blog@auw.co.in पर भेज सकते हैं। लेख के साथ संक्षिप्त परिचय और फोटो भी संलग्न करें।