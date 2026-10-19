बॉलीवुड बनाम गैंगस्टर: खौफ, खून और करोड़ों का खेल!

आखिर कैसे मायानगरी अपराधियों के निशाने पर आती रही? विज्ञापन



1970–80 का दशक: अंडरवर्ल्ड की शुरुआती दस्तक



मुंबई की फिल्मी दुनिया और अपराध जगत के रिश्तों को समझने के लिए 1970 और 1980 के दशक में लौटना होगा। उस समय मुंबई में हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार जैसे नाम अपराध जगत में प्रभाव रखते थे। तस्करी और दूसरे अवैध कारोबार से जुटाया गया पैसा अंडरवर्ल्ड की ताकत का बड़ा आधार था।



फिल्म उद्योग तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन उसे आज जैसी संस्थागत बैंकिंग और वित्तीय सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं थीं। इसी माहौल में निजी फाइनेंसरों और संदिग्ध स्रोतों से मिलने वाले पैसे की भूमिका पर सवाल उठने लगे। हालांकि, हर फिल्मी हस्ती या हर फिल्मी निवेश का अंडरवर्ल्ड से संबंध था, ऐसा कहना गलत होगा। विज्ञापन



शुरुआती दौर में फिल्मी सितारों और अपराध जगत के प्रभावशाली लोगों के बीच मेलजोल की खबरें सामने आती रहीं। लेकिन आगे चलकर यही संपर्क कई मामलों में दबाव, धमकी और जबरन वसूली के आरोपों से जुड़ने लगा। विज्ञापन विज्ञापन



1990 का दशक: दाऊद इब्राहिम और डी-कंपनी का बढ़ता प्रभाव



1990 का दशक बॉलीवुड और मुंबई अंडरवर्ल्ड के रिश्तों का सबसे विवादास्पद दौर बना। दाऊद इब्राहिम के नेतृत्व वाली डी-कंपनी का नाम फिल्मी वित्तपोषण, विदेशी वितरण अधिकारों और फिल्मी हस्तियों को धमकाने से जुड़े कई मामलों में सामने आया।



बड़ी फिल्मों के विदेशी वितरण और संगीत अधिकारों में करोड़ों रुपये का कारोबार होने लगा था। अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों पर आरोप लगे कि वे फिल्म निर्माताओं और वितरकों पर दबाव डालकर इन अधिकारों में हिस्सेदारी चाहते थे। कुछ मामलों में सितारों और निर्माताओं से जबरन वसूली की शिकायतें भी सामने आईं।



1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम और उसके नेटवर्क को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ गई। फिल्म उद्योग के लिए चुनौती यह थी कि वह अपने कारोबार को अपराधियों के कथित दबाव से कैसे बचाए। अब मामला केवल पैसों का नहीं था, बल्कि इस सवाल का भी था कि फिल्मी दुनिया में फैसले कौन करेगा—निर्माता और कलाकार या पर्दे के पीछे से दबाव बनाने वाले अपराधी?



1997: गुलशन कुमार की हत्या ने बॉलीवुड को हिला दिया



12 अगस्त 1997 को मुंबई में टी-सीरीज के संस्थापक और संगीत कारोबारी गुलशन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना बॉलीवुड के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ बन गई। धार्मिक संगीत और कैसेट कारोबार से अपनी पहचान बनाने वाले गुलशन कुमार उस समय संगीत उद्योग की बड़ी हस्तियों में शामिल थे।



हत्या की जांच के दौरान अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के नाम सामने आए। मामले में संगीतकार नदीम सैफी पर भी आरोप लगे, जिन्हें उन्होंने नकारा। बाद में अदालत की कार्यवाही में अलग-अलग आरोपियों की भूमिका पर फैसला हुआ। इस मामले में आरोपों और न्यायिक निष्कर्षों को अलग-अलग समझना जरूरी है।



गुलशन कुमार की हत्या ने फिल्म उद्योग के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा किया—क्या आर्थिक सफलता और लोकप्रियता किसी कलाकार या कारोबारी को अपराधियों के निशाने पर ला सकती है? क्या फिल्मी दुनिया के बड़े नामों को अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन पर निर्भर रहने के बजाय अपराधियों के दबाव का सामना करना पड़ेगा?



इस हत्याकांड के बाद फिल्म उद्योग में भय का माहौल और गहरा हुआ। निर्माताओं, संगीत कंपनियों और बड़े सितारों को लेकर यह चर्चा तेज हुई कि अंडरवर्ल्ड की कथित दखलंदाजी को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है।



इस घटना ने एक बार फिर फिल्म उद्योग को झकझोर दिया। जांच में अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के नाम सामने आए और हमले को लेकर जबरन वसूली तथा फिल्मी कारोबार पर दबाव जैसे पहलुओं की चर्चा हुई।



गुलशन कुमार की हत्या और राकेश रोशन पर हमले के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर था—एक मामले में एक बड़े कारोबारी की जान चली गई, जबकि दूसरे में एक फिल्म निर्माता पर जानलेवा हमला हुआ, लेकिन वह बच गए। दोनों घटनाओं ने यह स्पष्ट किया कि फिल्मी दुनिया की लोकप्रियता और आर्थिक ताकत अपने आप सुरक्षा की गारंटी नहीं हैं।



अब बॉलीवुड के सामने सवाल केवल यह नहीं था कि अपराधियों से कैसे बचा जाए, बल्कि यह भी था कि फिल्म निर्माण और वितरण के कारोबार को ऐसी धमकियों से मुक्त कैसे रखा जाए।



1990 के दशक के अंत और 2000 के शुरुआती वर्षों में बॉलीवुड के सामने सबसे बड़ा खतरा था—अपराधियों की मांग मानने का दबाव या उसका विरोध करने की कीमत चुकाना। गुलशन कुमार की हत्या और राकेश रोशन पर हमला इस दौर की दो प्रतीकात्मक घटनाएं बन गईं।



2000 के बाद: अंडरवर्ल्ड से मुकाबला और बदलता बॉलीवुड



2000 के आसपास बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के कथित रिश्तों पर पुलिस की कार्रवाई तेज हुई। फिल्म फाइनेंसर भरत शाह की गिरफ्तारी ने फिल्मी फाइनेंसिंग और अपराध जगत के बीच संभावित संबंधों पर देशव्यापी बहस छेड़ दी। जांच एजेंसियों का ध्यान इस बात पर भी गया कि फिल्मों में लगने वाला पैसा कहां से आता है और क्या अपराध से अर्जित धन का इस्तेमाल फिल्म निर्माण में हो रहा है।



अबू सलेम का नाम भी फिल्मी हस्तियों को धमकाने और जबरन वसूली के मामलों में चर्चा में आया। उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले चले। बाद में उसे पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पित किया गया। इन घटनाओं ने संकेत दिया कि अंडरवर्ल्ड का प्रभाव केवल मुंबई की सड़कों तक सीमित नहीं था; उसके कथित संपर्क कारोबार और मनोरंजन जगत तक भी पहुंचते थे।



इसके बाद बॉलीवुड में वित्तपोषण के तौर-तरीकों में बदलाव आया। फिल्म उद्योग को अधिक संस्थागत वित्त, कॉरपोरेट निवेश और संगठित वितरण व्यवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया ने गति पकड़ी। हालांकि, यह कहना सही नहीं होगा कि इससे अपराधियों का खतरा पूरी तरह खत्म हो गया।



शाहरुख खान से सलमान खान तक: धमकियों का दौर



बॉलीवुड के बड़े सितारों को धमकियां मिलने की खबरें बाद के वर्षों में भी सामने आती रहीं। शाहरुख खान को सुरक्षा दिए जाने और सलमान खान से जुड़े धमकी के मामलों ने यह सवाल उठाया कि क्या लोकप्रियता और आर्थिक सफलता आज भी सितारों को अपराधियों के निशाने पर ला सकती है।



इन मामलों में एक बात का ध्यान रखना जरूरी है किसी कलाकार को धमकी मिलना, किसी गैंगस्टर का उसका नाम लेना और किसी घटना में उसकी संलिप्तता अदालत में साबित होना, तीन अलग-अलग बातें हैं। हर दावे को जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही परखना चाहिए।



सलमान खान से जुड़े मामलों ने इस बहस को और गंभीर बनाया। उनके घर के बाहर गोलीबारी की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था, धमकियों की विश्वसनीयता और संगठित अपराध के नेटवर्क को लेकर सवाल उठे। अब चुनौती केवल किसी एक सितारे की सुरक्षा तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह भी थी कि ऐसे नेटवर्क की आर्थिक और आपराधिक ताकत को कैसे रोका जाए।



दाऊद से लॉरेंस बिश्नोई तक: क्या बदल गया?



दाऊद इब्राहिम के दौर में बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के रिश्तों पर फिल्मी फाइनेंसिंग, विदेशी वितरण अधिकारों और जबरन वसूली के आरोप हावी थे। आज के दौर में धमकियों के साथ सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेने के दावे, डिजिटल संदेशों के जरिए डर पैदा करना और देश-विदेश में फैले नेटवर्क की चुनौती भी सामने है।



14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के बांद्रा स्थित घर के बाहर गोलीबारी हुई। पुलिस ने इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े लोगों की भूमिका का आरोप लगाया। अक्टूबर 2026 में टाइगर श्रॉफ से जुड़ी गोलीबारी की घटना ने एक बार फिर बॉलीवुड की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए। इस घटना में बिश्नोई गिरोह की ओर से जिम्मेदारी लेने का दावा भी सामने आया, जिसकी जांच के निष्कर्षों को ध्यान में रखना जरूरी है।



यहां एक अहम सवाल है: क्या गैंगस्टर केवल वसूली के लिए सितारों को निशाना बनाते हैं या बड़े नामों को धमकाकर अपनी दहशत और पहुंच का प्रदर्शन भी करना चाहते हैं? पुलिस की जांच और उपलब्ध मामलों से इन संभावनाओं पर सवाल उठते हैं, लेकिन हर घटना के पीछे एक ही मकसद मान लेना सही नहीं होगा।



बॉलीवुड कब तक अपराधियों के निशाने पर रहेगा?



बॉलीवुड और गैंगस्टरों की लड़ाई का इतिहास बताता है कि अपराधियों के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन धमकी और डर के जरिए प्रभाव जमाने की कोशिश बार-बार सामने आती रही है। पहले फिल्मी फाइनेंसिंग और वितरण अधिकारों पर दबाव के आरोप चर्चा में थे, अब सितारों की सुरक्षा और संगठित अपराध के नेटवर्क पर सवाल हैं।



इस चुनौती से निपटने के लिए पुलिस कार्रवाई, वित्तीय लेन-देन की पारदर्शिता, खुफिया निगरानी और गवाहों व कलाकारों की सुरक्षा जरूरी है। साथ ही, सोशल मीडिया पर गैंगस्टरों के दावों को बिना जांचे सच मानकर प्रचारित करना भी उनके डर को बढ़ा सकता है।



आखिरी सवाल यही है: क्या बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड की यह पुरानी जंग कभी खत्म होगी, या हर दौर में नए नामों और नए तरीकों के साथ लौटती रहेगी? इसका जवाब केवल फिल्म उद्योग की सतर्कता में नहीं, बल्कि कानून के प्रभावी और निष्पक्ष अमल में भी छिपा है।



डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यह लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। अपने विचार हमें blog@auw.co.in पर भेज सकते हैं। लेख के साथ संक्षिप्त परिचय और फोटो भी संलग्न करें। 1970–80 का दशक: अंडरवर्ल्ड की शुरुआती दस्तकमुंबई की फिल्मी दुनिया और अपराध जगत के रिश्तों को समझने के लिए 1970 और 1980 के दशक में लौटना होगा। उस समय मुंबई में हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार जैसे नाम अपराध जगत में प्रभाव रखते थे। तस्करी और दूसरे अवैध कारोबार से जुटाया गया पैसा अंडरवर्ल्ड की ताकत का बड़ा आधार था।फिल्म उद्योग तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन उसे आज जैसी संस्थागत बैंकिंग और वित्तीय सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं थीं। इसी माहौल में निजी फाइनेंसरों और संदिग्ध स्रोतों से मिलने वाले पैसे की भूमिका पर सवाल उठने लगे। हालांकि, हर फिल्मी हस्ती या हर फिल्मी निवेश का अंडरवर्ल्ड से संबंध था, ऐसा कहना गलत होगा।शुरुआती दौर में फिल्मी सितारों और अपराध जगत के प्रभावशाली लोगों के बीच मेलजोल की खबरें सामने आती रहीं। लेकिन आगे चलकर यही संपर्क कई मामलों में दबाव, धमकी और जबरन वसूली के आरोपों से जुड़ने लगा।1990 का दशक बॉलीवुड और मुंबई अंडरवर्ल्ड के रिश्तों का सबसे विवादास्पद दौर बना। दाऊद इब्राहिम के नेतृत्व वाली डी-कंपनी का नाम फिल्मी वित्तपोषण, विदेशी वितरण अधिकारों और फिल्मी हस्तियों को धमकाने से जुड़े कई मामलों में सामने आया।बड़ी फिल्मों के विदेशी वितरण और संगीत अधिकारों में करोड़ों रुपये का कारोबार होने लगा था। अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों पर आरोप लगे कि वे फिल्म निर्माताओं और वितरकों पर दबाव डालकर इन अधिकारों में हिस्सेदारी चाहते थे। कुछ मामलों में सितारों और निर्माताओं से जबरन वसूली की शिकायतें भी सामने आईं।1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम और उसके नेटवर्क को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ गई। फिल्म उद्योग के लिए चुनौती यह थी कि वह अपने कारोबार को अपराधियों के कथित दबाव से कैसे बचाए। अब मामला केवल पैसों का नहीं था, बल्कि इस सवाल का भी था कि फिल्मी दुनिया में फैसले कौन करेगा—निर्माता और कलाकार या पर्दे के पीछे से दबाव बनाने वाले अपराधी?12 अगस्त 1997 को मुंबई में टी-सीरीज के संस्थापक और संगीत कारोबारी गुलशन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना बॉलीवुड के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ बन गई। धार्मिक संगीत और कैसेट कारोबार से अपनी पहचान बनाने वाले गुलशन कुमार उस समय संगीत उद्योग की बड़ी हस्तियों में शामिल थे।हत्या की जांच के दौरान अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के नाम सामने आए। मामले में संगीतकार नदीम सैफी पर भी आरोप लगे, जिन्हें उन्होंने नकारा। बाद में अदालत की कार्यवाही में अलग-अलग आरोपियों की भूमिका पर फैसला हुआ। इस मामले में आरोपों और न्यायिक निष्कर्षों को अलग-अलग समझना जरूरी है।गुलशन कुमार की हत्या ने फिल्म उद्योग के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा किया—क्या आर्थिक सफलता और लोकप्रियता किसी कलाकार या कारोबारी को अपराधियों के निशाने पर ला सकती है? क्या फिल्मी दुनिया के बड़े नामों को अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन पर निर्भर रहने के बजाय अपराधियों के दबाव का सामना करना पड़ेगा?इस हत्याकांड के बाद फिल्म उद्योग में भय का माहौल और गहरा हुआ। निर्माताओं, संगीत कंपनियों और बड़े सितारों को लेकर यह चर्चा तेज हुई कि अंडरवर्ल्ड की कथित दखलंदाजी को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है।इस घटना ने एक बार फिर फिल्म उद्योग को झकझोर दिया। जांच में अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के नाम सामने आए और हमले को लेकर जबरन वसूली तथा फिल्मी कारोबार पर दबाव जैसे पहलुओं की चर्चा हुई।गुलशन कुमार की हत्या और राकेश रोशन पर हमले के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर था—एक मामले में एक बड़े कारोबारी की जान चली गई, जबकि दूसरे में एक फिल्म निर्माता पर जानलेवा हमला हुआ, लेकिन वह बच गए। दोनों घटनाओं ने यह स्पष्ट किया कि फिल्मी दुनिया की लोकप्रियता और आर्थिक ताकत अपने आप सुरक्षा की गारंटी नहीं हैं।अब बॉलीवुड के सामने सवाल केवल यह नहीं था कि अपराधियों से कैसे बचा जाए, बल्कि यह भी था कि फिल्म निर्माण और वितरण के कारोबार को ऐसी धमकियों से मुक्त कैसे रखा जाए।1990 के दशक के अंत और 2000 के शुरुआती वर्षों में बॉलीवुड के सामने सबसे बड़ा खतरा था—अपराधियों की मांग मानने का दबाव या उसका विरोध करने की कीमत चुकाना। गुलशन कुमार की हत्या और राकेश रोशन पर हमला इस दौर की दो प्रतीकात्मक घटनाएं बन गईं।2000 के आसपास बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के कथित रिश्तों पर पुलिस की कार्रवाई तेज हुई। फिल्म फाइनेंसर भरत शाह की गिरफ्तारी ने फिल्मी फाइनेंसिंग और अपराध जगत के बीच संभावित संबंधों पर देशव्यापी बहस छेड़ दी। जांच एजेंसियों का ध्यान इस बात पर भी गया कि फिल्मों में लगने वाला पैसा कहां से आता है और क्या अपराध से अर्जित धन का इस्तेमाल फिल्म निर्माण में हो रहा है।अबू सलेम का नाम भी फिल्मी हस्तियों को धमकाने और जबरन वसूली के मामलों में चर्चा में आया। उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले चले। बाद में उसे पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पित किया गया। इन घटनाओं ने संकेत दिया कि अंडरवर्ल्ड का प्रभाव केवल मुंबई की सड़कों तक सीमित नहीं था; उसके कथित संपर्क कारोबार और मनोरंजन जगत तक भी पहुंचते थे।इसके बाद बॉलीवुड में वित्तपोषण के तौर-तरीकों में बदलाव आया। फिल्म उद्योग को अधिक संस्थागत वित्त, कॉरपोरेट निवेश और संगठित वितरण व्यवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया ने गति पकड़ी। हालांकि, यह कहना सही नहीं होगा कि इससे अपराधियों का खतरा पूरी तरह खत्म हो गया।बॉलीवुड के बड़े सितारों को धमकियां मिलने की खबरें बाद के वर्षों में भी सामने आती रहीं। शाहरुख खान को सुरक्षा दिए जाने और सलमान खान से जुड़े धमकी के मामलों ने यह सवाल उठाया कि क्या लोकप्रियता और आर्थिक सफलता आज भी सितारों को अपराधियों के निशाने पर ला सकती है।इन मामलों में एक बात का ध्यान रखना जरूरी है किसी कलाकार को धमकी मिलना, किसी गैंगस्टर का उसका नाम लेना और किसी घटना में उसकी संलिप्तता अदालत में साबित होना, तीन अलग-अलग बातें हैं। हर दावे को जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही परखना चाहिए।सलमान खान से जुड़े मामलों ने इस बहस को और गंभीर बनाया। उनके घर के बाहर गोलीबारी की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था, धमकियों की विश्वसनीयता और संगठित अपराध के नेटवर्क को लेकर सवाल उठे। अब चुनौती केवल किसी एक सितारे की सुरक्षा तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह भी थी कि ऐसे नेटवर्क की आर्थिक और आपराधिक ताकत को कैसे रोका जाए।दाऊद इब्राहिम के दौर में बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के रिश्तों पर फिल्मी फाइनेंसिंग, विदेशी वितरण अधिकारों और जबरन वसूली के आरोप हावी थे। आज के दौर में धमकियों के साथ सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेने के दावे, डिजिटल संदेशों के जरिए डर पैदा करना और देश-विदेश में फैले नेटवर्क की चुनौती भी सामने है।14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के बांद्रा स्थित घर के बाहर गोलीबारी हुई। पुलिस ने इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े लोगों की भूमिका का आरोप लगाया। अक्टूबर 2026 में टाइगर श्रॉफ से जुड़ी गोलीबारी की घटना ने एक बार फिर बॉलीवुड की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए। इस घटना में बिश्नोई गिरोह की ओर से जिम्मेदारी लेने का दावा भी सामने आया, जिसकी जांच के निष्कर्षों को ध्यान में रखना जरूरी है।यहां एक अहम सवाल है: क्या गैंगस्टर केवल वसूली के लिए सितारों को निशाना बनाते हैं या बड़े नामों को धमकाकर अपनी दहशत और पहुंच का प्रदर्शन भी करना चाहते हैं? पुलिस की जांच और उपलब्ध मामलों से इन संभावनाओं पर सवाल उठते हैं, लेकिन हर घटना के पीछे एक ही मकसद मान लेना सही नहीं होगा।बॉलीवुड और गैंगस्टरों की लड़ाई का इतिहास बताता है कि अपराधियों के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन धमकी और डर के जरिए प्रभाव जमाने की कोशिश बार-बार सामने आती रही है। पहले फिल्मी फाइनेंसिंग और वितरण अधिकारों पर दबाव के आरोप चर्चा में थे, अब सितारों की सुरक्षा और संगठित अपराध के नेटवर्क पर सवाल हैं।इस चुनौती से निपटने के लिए पुलिस कार्रवाई, वित्तीय लेन-देन की पारदर्शिता, खुफिया निगरानी और गवाहों व कलाकारों की सुरक्षा जरूरी है। साथ ही, सोशल मीडिया पर गैंगस्टरों के दावों को बिना जांचे सच मानकर प्रचारित करना भी उनके डर को बढ़ा सकता है।आखिरी सवाल यही है: क्या बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड की यह पुरानी जंग कभी खत्म होगी, या हर दौर में नए नामों और नए तरीकों के साथ लौटती रहेगी? इसका जवाब केवल फिल्म उद्योग की सतर्कता में नहीं, बल्कि कानून के प्रभावी और निष्पक्ष अमल में भी छिपा है।यह लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। अपने विचार हमें blog@auw.co.in पर भेज सकते हैं। लेख के साथ संक्षिप्त परिचय और फोटो भी संलग्न करें।