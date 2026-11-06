मुड़-मुड़ के देख: ढलती शाम का अपना उजाला होता है, मानव का सबसे परिपक्व रूप उसके उत्तरार्ध में ही निखरता है

जिस तरह दिन का सबसे गहरा, कोमल और रहस्यमयी आलोक चढ़ते सूरज में नहीं, बल्कि ढलती हुई गोधूलि में प्रकट होता है, ठीक उसी तरह मानव का सबसे परिपक्व रूप उसके उत्तरार्ध में ही निखरता है। मेरी युवावस्था भी उतावली, तीव्र आकांक्षाओं और खुद को सिद्ध करने की अंधी दौड़ में बीती थी, जहां तूफान अधिक और ठहराव बहुत कम था। लेकिन, जैसे-जैसे समय ने मेरे बालों में सफेदी घोलनी शुरू की और मेरे कंधों से दूसरों की अपेक्षाओं का भारी बोझ उतरता चला गया, तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जीवन का अंतिम पहर वास्तव में अपने ही एकांत में शांति से विश्राम करने का आमंत्रण है।

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