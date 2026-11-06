मुड़-मुड़ के देख: ढलती शाम का अपना उजाला होता है, मानव का सबसे परिपक्व रूप उसके उत्तरार्ध में ही निखरता है
राल्फ वाल्डो इमर्सन (अमेरिकन कवि) Published by: ज्योति भास्कर Updated Fri, 06 Nov 2026 08:56 AM IST
सार
जिस तरह दिन का सबसे गहरा, कोमल और रहस्यमयी आलोक चढ़ते सूरज में नहीं, बल्कि ढलती हुई गोधूलि में प्रकट होता है, ठीक उसी तरह मानव का सबसे परिपक्व रूप उसके उत्तरार्ध में ही निखरता है।
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विस्तार
जिस तरह दिन का सबसे गहरा, कोमल और रहस्यमयी आलोक चढ़ते सूरज में नहीं, बल्कि ढलती हुई गोधूलि में प्रकट होता है, ठीक उसी तरह मानव का सबसे परिपक्व रूप उसके उत्तरार्ध में ही निखरता है। मेरी युवावस्था भी उतावली, तीव्र आकांक्षाओं और खुद को सिद्ध करने की अंधी दौड़ में बीती थी, जहां तूफान अधिक और ठहराव बहुत कम था। लेकिन, जैसे-जैसे समय ने मेरे बालों में सफेदी घोलनी शुरू की और मेरे कंधों से दूसरों की अपेक्षाओं का भारी बोझ उतरता चला गया, तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जीवन का अंतिम पहर वास्तव में अपने ही एकांत में शांति से विश्राम करने का आमंत्रण है।
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हम जवानी को ही मनुष्य की एकमात्र असली पूंजी मान बैठने की भूल कर बैठते हैं, परंतु मैंने देखा है कि विवेक और अनुभव के बिना उत्साह केवल एक अनियंत्रित लहर बनकर रह जाता है। दशकों की धूप-छांव और ऋतुओं के बदलने के बाद चेतना में जो निर्मलता आती है, वह दुनिया के किसी पुस्तकालय या उपदेश से नहीं खरीदी जा सकती। समय बहते पानी की तरह हमारे भीतर के सारे सतही भ्रमों को बहा ले जाता है और अंत में केवल वही ठोस सत्य बचता है, जो शाश्वत है। अब छोटी-छोटी हार-जीत, आलोचनाएं और प्रतिस्पर्धाएं मेरे भीतर कोई हलचल पैदा नहीं करतीं। जिन बातों पर जवानी में मेरा मन क्रोध या निराशा से भर उठता था, आज जीवन के इस मोड़ पर मैं उन पर केवल एक करुण और शांत मुस्कान बिखेर कर आगे बढ़ जाता हूं।
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जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर ही मैं यह जान पाया कि वृद्धावस्था कोई पराजय या ढलान नहीं, बल्कि आत्मा का वह शांत आश्रम है, जहां जीवन अपनी संपूर्णता में स्पष्ट दिखाई देता है। तब मुझे एहसास हुआ कि जीवन का वास्तविक मूल्य इस बात में कभी था ही नहीं कि हमने कितनी तेज दौड़ लगाई, बल्कि इसमें था कि हमने राह के अनुभवों से अपने भीतर कितनी गहराई और गरिमा को संजोया।
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ओलिवर येंडेल होम्स सीनियर ने सही कहा है- सत्तर की उम्र में मन से तरोताजा होना, चालीस की उम्र में अनावश्यक भागदौड़ से थके हुए रहने से कहीं ज्यादा उम्मीद और खुशी देता है।