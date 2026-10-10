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सीखने की ललक ही प्रगति का विज्ञान: अपनी सोच और काम करने के तरीके को बेहतर बनाना अहम, नए ज्ञान-तकनीक को जोड़ें

Sat, 10 Oct 2026 09:12 AM IST
ज्योति भास्कर पॉल लियोनार्डी
पॉल लियोनार्डी Published by: ज्योति भास्कर Updated Sat, 10 Oct 2026 09:12 AM IST
सार

समय के साथ आगे बढ़ने का अर्थ केवल नई तकनीक अपनाना नहीं, बल्कि अपनी सोच और काम करने के तरीके को बेहतर बनाना भी है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने अनुभव को नए ज्ञान व तकनीक के साथ जोड़ें।

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eagerness to learn is science of progress improving mindset and work methods crucial integrate with technology
एआई - फोटो : अमर उजाला प्रिंट / एआई

विस्तार
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तकनीक ने हमारे काम करने, सीखने, संवाद करने और एक-दूसरे से जुड़ने के तरीकों को बदल दिया है। ऐसे में, समय के साथ आगे बढ़ने का अर्थ केवल नई तकनीक अपनाना नहीं, बल्कि अपनी सोच और काम करने के तरीके को बेहतर बनाना भी है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने अनुभव को नए ज्ञान और तकनीक के साथ जोड़ें। जब हम यह समझने लगते हैं कि तकनीक हमारे काम को आसान, तेज और अधिक प्रभावी कैसे बना सकती है, तब बदलाव हमें चुनौती देने के बजाय आगे बढ़ने का रास्ता दिखाने लगता है। आखिरकार, सीखने की इच्छा ही हमें नई संभावनाओं से परिचित कराती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।

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हालांकि, तकनीक के साथ कदम मिलाने के लिए केवल उसका इस्तेमाल करना सीख लेना पर्याप्त नहीं है। हमें यह भी समझना होगा कि उसका सही उपयोग कैसे किया जाए और उससे दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में किस तरह मदद मिल सकती है। क्योंकि, कोई भी तकनीक तभी सार्थक बनती है, जब उसके साथ मानवीय संवेदना, जिम्मेदारी और सही निर्णय लेने की समझ भी जुड़ी हो। इसलिए, नई तकनीक से घबराने या अपने काम के लिए खतरा मानने के बजाय, उसे समझना और अपने विकास का माध्यम बनाना जरूरी है।
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यह भी याद रखना चाहिए कि समय के साथ बदलने का अर्थ अपनी पहचान या अनुभव को छोड़ देना नहीं है। इसका अर्थ है-अपने अनुभव से मिली सीख को नई तकनीक और बदलती जरूरतों के साथ जोड़ना, ताकि हम पहले से बेहतर ढंग से काम कर सकें। हमारा अनुभव हमें सही दिशा चुनने में मदद करता है, जबकि नई तकनीक उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के नए रास्ते खोलती है। जब अनुभव, ज्ञान और तकनीक एकसाथ आते हैं, तब हमारी क्षमता और प्रभाव, दोनों बढ़ते हैं। 

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