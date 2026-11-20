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टीम पुल का बारीकी से निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपेगी। इसके आधार पर ही मरम्मत का तरीका तय किया जाएगा। आरओबी बंद होने से लोगों को रेलवे फाटक, रेलवे अंडरपास और परनाला रेलवे फाटक से होकर गुजरना पड़ रहा है। वैकल्पिक रास्तों पर वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम की स्थिति बन रही है। स्कूल बसों का सफर भी 30 से 45 मिनट तक लंबा हो गया है।पुल जगह-जगह गड्ढे बन गए हैं गड्ढे लाइनपार के जौहरी नगर निवासी राजेंद्र कुमार, सतीश शर्मा, विकास गहलावत और संदीप पाराशर ने बताया कि पुल पर जगह-जगह गड्ढे बन गए हैं। बीचों-बीच बने बड़े गड्ढे से सरिये तक बाहर निकल आए थे। पुल के नीचे बने पिलरों की हालत भी चिंताजनक है।चार पहिया वाहनों के लिए पुल खोलने की मांग बामनौली निवासी विजय छिल्लर, मनोज कुमार और प्रवीण कुमार ने कहा कि यह लाइनपार से शहर और शहर से लाइनपार आने-जाने का मुख्य रास्ता है। इससे प्रतिदिन हजारों लोग गुजरते हैं। यह मार्ग चंडीगढ़ हाईवे को जोड़ता है और इससे आधा दर्जन से अधिक गांवों के लोग आवागमन करते हैं। उन्होंने मरम्मत कार्य शुरू होने तक चार पहिया वाहनों के लिए पुल खोलने की मांग की, ताकि लोगों को राहत मिल सके।रेलवे ओवरब्रिज की तकनीकी जांच के लिए आईआईटी दिल्ली की टीम के अधिकारियों से मुलाकात की गई है। टीम निरीक्षण के बाद रिपोर्ट सौंपेगी। इसके आधार पर मरम्मत कार्य शुरू होगा। फिलहाल पुल से भारी वाहनों का आवागमन बंद रहेगा।-राजेश तोमर, एसडीओ, पीडब्ल्यूडी विभाग, बहादुरगढ़।-फोटो 92 : नाहरा-नाहरी मार्ग पर बने पुल की मरम्मत करने के लिए बंद किया गया रास्ता। संवाद