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पुलिस को दी शिकायत में गांव बाघपुर निवासी चेतन कुमार ने बताया कि बिमला पत्नी रामधारी रिश्ते में उसकी मौसी लगती थीं। वह मंदबुद्धि थीं और वही उनकी देखभाल करता था। आरोप है कि उसके ताऊ के लड़के सुमित उर्फ चुनू ने मौसी के साथ मारपीट की और घर में रखी पराली में आग लगा दी। उस दौरान मौसी वहीं थीं। आग लगने के बाद वह वहां से उठ नहीं पाईं, जिससे आग की चपेट में आकर झुलस गईं। चेतन ने महिला के मामा रमेश, निवासी गांव पौली, जिला जींद पर भी उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।झुलसी बिमला को रोहतक पीजीआई ले जाया गया था जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। जांच अधिकारी आरती ने बताया कि पराली में आग लगने से चपेट में आई महिला की पीजीआई में मौत हो गई। मामले में हत्या की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।