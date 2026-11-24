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यह जिला स्तरीय समन्वय बैठक बाल विवाह समाप्त करने और बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार सामग्री से कैसे निपटा जाए, इसके संबंध में की गई। जिला स्तरीय समन्वयक बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल ने शिरकत की। उन्होंने बताया कि झज्जर जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए सभी विभागों व स्वयं सेवी संस्थाओं को मिलकर अपनी जवाबदेही तय करते हुए कार्य करना होगा और बाल विवाह होने पर इसकी रिपोर्टिंग करना भी जरूरी होगा। तभी बाल विवाह पर अंकुश लगेगा।संस्था के जिला समन्वयक मनोज कुमार ने बताया कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई व गैर कानूनी कार्य है, जो लड़कियों की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य व विकास में बाधा है और उन्हें सपनों को साकार करने से रोकता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कहा गया है कि 18 वर्ष से कम आयु की अपनी पत्नी के साथ किया गया यौन संबंध या यौन कृत्य बलात्कार है।सभी विभागों के अधिकारियों ने कहा कि 27 नवंबर को रैलियां निकालकर, कैंडल मार्च, समूह चर्चा के माध्यम और अन्य तरीके से ऐतिहासिक बनाया जाएगा। इसके साथ ही 100 दिवसीय अभियान को सफल बनाने के लिए भी सभी एकजुटता के साथ कार्य करेंगे।