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सामान्य बस अड्डा झज्जर से रोडवेज झज्जर डिपो की तरफ से बादली व रोहतक सहित अन्य सभी रूटों पर रोडवेज बसों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा बादली से रोहतक के लिए भी पहले से दो बसें चलाई जा रही है। अब करीबन एक सप्ताह पहले ही हरियाणा राज्य परिवहन झज्जर डिपो की तरफ से झज्जर से बादली होते हुए रोहतक के लिए रोडवेज बस चलाई है।यह रोडवेज बस सामान्य बस अड्डा झज्जर से सुबह करीबन साढ़े छह बजे संचालित होती है। इसके बाद उखलचना कोट व जहांगीरपुर होते हुए बादली के लिए जाती है। वहीं, बाद में यह रोडवेज बस करीबन सवा सात बजे बादली से रोहतक के लिए संचालित होती है। इस दौरान यह रोडवेज बस मांडोठी व सांपला होते हुए रोहतक पहुंचती है। इस रोडवेज बस के माध्यम सुबह के समय अनेकों यात्री सफर कर रहे है। इसके बाद शाम को यह रोडवेज बस इसी रूट से वापस भी आती है।वर्जनसामान्य बस अड्डा झज्जर से बादली होते हुए रोहतक के सुबह के समय में रोडवेज बस का संचालन किया जा रहा है। इस रोडवेज बस के माध्यम से यात्रियों को सुविधा मिल रही है। ग्रामीणों की मांग अनुसार रोडवेज बस का संचालन शुरू किया गया है।अशोक, सीआई, हरियाणा राज्य परिवहन झज्जर