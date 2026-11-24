झज्जर से बादली होते हुए रोहतक के लिए चली तीसरी रोडवेज बस
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 02:01 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 02:01 AM IST
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झज्जर। हरियाणा राज्य परिवहन झज्जर डिपो की तरफ से सामान्य बस अड्डा झज्जर से बादली होते हुए रोहतक के लिए सुबह के समय में एक रोडवेज बस का संचालन शुरू किया गया है। इस रोडवेज बस के चलने इस रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को सुबह के समय में सुविधा मिल रही है।
सामान्य बस अड्डा झज्जर से रोडवेज झज्जर डिपो की तरफ से बादली व रोहतक सहित अन्य सभी रूटों पर रोडवेज बसों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा बादली से रोहतक के लिए भी पहले से दो बसें चलाई जा रही है। अब करीबन एक सप्ताह पहले ही हरियाणा राज्य परिवहन झज्जर डिपो की तरफ से झज्जर से बादली होते हुए रोहतक के लिए रोडवेज बस चलाई है।
यह रोडवेज बस सामान्य बस अड्डा झज्जर से सुबह करीबन साढ़े छह बजे संचालित होती है। इसके बाद उखलचना कोट व जहांगीरपुर होते हुए बादली के लिए जाती है। वहीं, बाद में यह रोडवेज बस करीबन सवा सात बजे बादली से रोहतक के लिए संचालित होती है। इस दौरान यह रोडवेज बस मांडोठी व सांपला होते हुए रोहतक पहुंचती है। इस रोडवेज बस के माध्यम सुबह के समय अनेकों यात्री सफर कर रहे है। इसके बाद शाम को यह रोडवेज बस इसी रूट से वापस भी आती है।
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वर्जन
सामान्य बस अड्डा झज्जर से बादली होते हुए रोहतक के सुबह के समय में रोडवेज बस का संचालन किया जा रहा है। इस रोडवेज बस के माध्यम से यात्रियों को सुविधा मिल रही है। ग्रामीणों की मांग अनुसार रोडवेज बस का संचालन शुरू किया गया है।
अशोक, सीआई, हरियाणा राज्य परिवहन झज्जर
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सामान्य बस अड्डा झज्जर से रोडवेज झज्जर डिपो की तरफ से बादली व रोहतक सहित अन्य सभी रूटों पर रोडवेज बसों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा बादली से रोहतक के लिए भी पहले से दो बसें चलाई जा रही है। अब करीबन एक सप्ताह पहले ही हरियाणा राज्य परिवहन झज्जर डिपो की तरफ से झज्जर से बादली होते हुए रोहतक के लिए रोडवेज बस चलाई है।
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यह रोडवेज बस सामान्य बस अड्डा झज्जर से सुबह करीबन साढ़े छह बजे संचालित होती है। इसके बाद उखलचना कोट व जहांगीरपुर होते हुए बादली के लिए जाती है। वहीं, बाद में यह रोडवेज बस करीबन सवा सात बजे बादली से रोहतक के लिए संचालित होती है। इस दौरान यह रोडवेज बस मांडोठी व सांपला होते हुए रोहतक पहुंचती है। इस रोडवेज बस के माध्यम सुबह के समय अनेकों यात्री सफर कर रहे है। इसके बाद शाम को यह रोडवेज बस इसी रूट से वापस भी आती है।
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सामान्य बस अड्डा झज्जर से बादली होते हुए रोहतक के सुबह के समय में रोडवेज बस का संचालन किया जा रहा है। इस रोडवेज बस के माध्यम से यात्रियों को सुविधा मिल रही है। ग्रामीणों की मांग अनुसार रोडवेज बस का संचालन शुरू किया गया है।
अशोक, सीआई, हरियाणा राज्य परिवहन झज्जर