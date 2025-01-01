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बुधवार को दिनभर मौसम सामान्य रहा। करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के कारण ठंडक महसूस हुई। हालांकि, दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत मिली।उपमंडल कृषि अधिकारी डॉ. सुनील कौशिक ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार रविवार से तापमान में गिरावट के आसार हैं। दिन के तापमान में फिलहाल ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन रात का तापमान गिरने से ठंड बढ़ सकती है। सुबह हल्की ठंड के साथ धुंध भी देखने को मिल सकती है।मौसम में बदलाव से सुबह जल्दी निकलने वाले और देर शाम तक बाहर रहने वाले लोगों को ठंड का अधिक अहसास होगा। किसानों को भी मौसम के बदलते मिजाज पर नजर रखने की जरूरत है।फोटो-57: बहादुरगढ़ के सराय औरंगाबाद गांव के पास हल्की धुंध के बीच गुजरता बाइक सवार। संवादफोटो-58:बहादुरगढ़ में हल्की धुंध के बीच गुजरती स्कूटी सवार। संवाद