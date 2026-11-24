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लंबे इंतजार के बाद रविवार को हरियाणा बीज विकास निगम बीज बिक्री केंद्र पर प्राइवेट टेंडर होने के बाद 327 किस्म का 350 क्विंटल गेहूं बीज पहुंचा था, जिसमें से 188 क्विंटल का रविवार को वितरण किया गया। इसके बाद बचा हुआ गेहूं बीज सोमवार को आने वाले किसानों को वितरित कर दिया गया। अब इस सीजन आगामी समय में गेहूं बीज आने की संभवाना कम है।इसके अलावा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पास स्थित हरियाणा भूमि सुधार विकास निगम की दुकान पर आया हुआ डीएपी और यूरिया सोमवार को मशीन में चढ़ाए जाने के बाद किसानों को वितरित करना शुरू किया गया। सोमवार शाम तक 500 में से 220 बैग यूरिया का वितरण किया गया। इसके अलावा अभी 280 बैग यूरिया बचा है। वहीं, डीएपी का स्टॉक भी पूरा ही बचा हुआ है, जिसको आगामी दिनों में आने वाले किसानों को वितरित किया जाएगा।विभाग ने भरे बीज के सैंपलकृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से सोमवार को आए हुए नए बीज के सैंपल लिए गए है। अब इन बीज के सैंपलों को जांच के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद इनकी रिपोर्ट आएगी। इससे पहले भी विभाग की तरफ से अलग-अलग किस्म के बीजों के सैंपल लिए है, जिसकों जांच के लिए भेजा गया है।वर्जनबीज बिक्री केंद्र पर आया हुआ पूरा बीज सोमवार के दिन खत्म हो गया। केंद्र पर प्राइवेट टेंडर होने के बाद 350 क्विंटल गेहूं का बीज पहुंचा था, जिसमें से रविवार को 188 क्विंटल और सोमवार को 160 क्विंटल गेहूं के बीज का वितरण किया गया। अब इस सीजन आगामी समय में बीज आने की संभावना कम है।राकेश भौरिया, झज्जर प्रभारी, हरियाणा बीज विकास निगम बीज बिक्री केंद्रवर्जनआने वाले किसानों को यूरिया और डीएपी वितरित किया जा रहा है। सोमवार को यूरिया व डीएपी मशीन में चढ़ाए जाने के बाद वितरित करना शुरू किया गया। शाम तक 220 बैग यूरिया का वितरित किया गया। अभी यूरिया व डीएपी का स्टॉक बचा हुआ है, जिसको आने वाले किसानों को वितरित किया जाएगा।बालकिशन शर्मा, उप प्रबंधक, हरियाणा भूमि सुधार विकास निगम, झज्जर