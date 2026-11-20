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इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर डॉ. अंजलि ने बताया कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस स्वास्थ्य क्षेत्र के सामने गंभीर चुनौती है। इसका प्रमुख कारण बिना चिकित्सकीय सलाह के एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन और अनुचित उपयोग है। उन्होंने कहा कि दवाएं केवल डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेनी चाहिए। स्वयं दवा लेना और उपचार में लापरवाही इस समस्या को बढ़ा सकती है।

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झज्जर। नागरिक अस्पताल में विश्व एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जागरूकता सप्ताह के तहत एंटीमाइक्रोबियल स्टीवर्डशिप कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके माध्यम से आमजन, चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को एंटीबायोटिक दवाओं के सही उपयोग के प्रति जागरूक किया जा रहा है।