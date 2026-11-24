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उन्होंने बताया कि अभियान के तहत जिले के सभी सहायक कोषाधिकारियों और पेंशन संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी पेंशनभोगियों को इस सुविधा की जानकारी देने के साथ प्रमाणपत्र तैयार करने और जमा करवाने में सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे बुजुर्गों को कार्यालयों के चक्कर लगाने और अनावश्यक परेशानी से राहत मिलेगी। विज्ञापन

उन्होंने बताया कि अभियान के तहत जिले के सभी सहायक कोषाधिकारियों और पेंशन संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी पेंशनभोगियों को इस सुविधा की जानकारी देने के साथ प्रमाणपत्र तैयार करने और जमा करवाने में सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे बुजुर्गों को कार्यालयों के चक्कर लगाने और अनावश्यक परेशानी से राहत मिलेगी।

झज्जर। जिला खजाना अधिकारी संजय फोगाट ने कहा कि पेंशनभोगी स्मार्टफोन के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा का उपयोग कर घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा करवा सकते हैं। सरकार की ओर से इस सुविधा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।