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महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. चंद्रशेखर ने संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और प्रमुख विशेषताओं की जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय संविधान देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों की भी समझ होनी चाहिए। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है। इस अवसर पर डॉ. मनोज कुमार ने विद्यार्थियों को संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई। निबंध और वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़े विषयों पर विचार रखे। कार्यक्रम में महाविद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा।-फोटो 92 : राजकीय महाविद्यालय में शपथ ग्रहण करती छात्राएं व स्टाफ। स्रोत कॉलेज