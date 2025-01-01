सर छोटूराम ने गरीबों के अधिकारों के लिए किया संघर्ष : राठी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 02:11 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 02:11 AM IST
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बहादुरगढ़। दीनबंधु सर छोटूराम धर्मशाला में उनकी 145वीं जयंती धूमधाम एवं श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में इनेलो युवा प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र राठी ने शिरकत की और नकद आर्थिक सहयोग देकर संस्था के सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दिया।
कार्यक्रम के दौरान धर्मशाला कमेटी की ओर से भूपेंद्र नफे सिंह राठी को पगड़ी पहनाकर, फूलमालाओं एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भूपेंद्र नफे सिंह राठी ने कहा कि दीनबंधु सर छोटूराम का जीवन समाज के लिए प्रेरणास्रोत है। इस अवसर पर धर्मशाला कमेटी प्रधान बिजेंद्र, उप प्रधान प्रदीप लडरावन, पार्षद बिजेंद्र दलाल, इनेलो जिला शहरी अध्यक्ष रामनिवास सैनी, पार्षद प्रतिनिधि नरेंद्र राठी, सहित अन्य मौजूद रहे।
-फोटो 86 : सर छोटूराम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते इनेलो नेता भूपेंद्र राठी व मौजूद अन्य। स्रोत कार्यालय
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कार्यक्रम के दौरान धर्मशाला कमेटी की ओर से भूपेंद्र नफे सिंह राठी को पगड़ी पहनाकर, फूलमालाओं एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भूपेंद्र नफे सिंह राठी ने कहा कि दीनबंधु सर छोटूराम का जीवन समाज के लिए प्रेरणास्रोत है। इस अवसर पर धर्मशाला कमेटी प्रधान बिजेंद्र, उप प्रधान प्रदीप लडरावन, पार्षद बिजेंद्र दलाल, इनेलो जिला शहरी अध्यक्ष रामनिवास सैनी, पार्षद प्रतिनिधि नरेंद्र राठी, सहित अन्य मौजूद रहे।
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-फोटो 86 : सर छोटूराम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते इनेलो नेता भूपेंद्र राठी व मौजूद अन्य। स्रोत कार्यालय