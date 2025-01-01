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कार्यक्रम के दौरान धर्मशाला कमेटी की ओर से भूपेंद्र नफे सिंह राठी को पगड़ी पहनाकर, फूलमालाओं एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भूपेंद्र नफे सिंह राठी ने कहा कि दीनबंधु सर छोटूराम का जीवन समाज के लिए प्रेरणास्रोत है। इस अवसर पर धर्मशाला कमेटी प्रधान बिजेंद्र, उप प्रधान प्रदीप लडरावन, पार्षद बिजेंद्र दलाल, इनेलो जिला शहरी अध्यक्ष रामनिवास सैनी, पार्षद प्रतिनिधि नरेंद्र राठी, सहित अन्य मौजूद रहे।-फोटो 86 : सर छोटूराम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते इनेलो नेता भूपेंद्र राठी व मौजूद अन्य। स्रोत कार्यालय