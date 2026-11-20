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झज्जर। बर्बरीक तपोस्थली के नाम से प्रसिद्ध गांव माजरा दूबलधन स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में 20 नवंबर को श्री श्याम बाबा का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर ग्रामवासियों के सहयोग से भव्य जागरण आयोजित होगा। श्याम भक्त राहुल कौशिक ने बताया कि जागरण रात 8:15 बजे शुरू होगा, जो बाबा की इच्छा तक चलेगा। इसमें विजेंद्र दास माजरा, सतीश शर्मा, विकास माजरा, प्रेरणा चौहान और करीना जांगड़ा भजनों की प्रस्तुति देंगे। उन्होंने श्रद्धालुओं से पहुंचकर धर्मलाभ उठाने की अपील की। संवाद