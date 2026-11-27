विज्ञापन



इस अवसर पर संविधान विषय पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसका संचालन इतिहास प्राध्यापक डॉ. राजेश कुमार और विनय कुमार ने किया। सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों को पेन देकर प्रोत्साहित किया गया। प्रभारी प्राचार्य कैप्टन श्रीकिशन चाहर ने विद्यार्थियों से संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करने तथा संवैधानिक मूल्यों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। मंच संचालन डॉ. राजेश कुमार ने किया। संवाद

विज्ञापन

झज्जर। राजकीय स्नातकोत्तर नेहरू महाविद्यालय में वीरवार को संविधान दिवस मनाया गया। वरिष्ठ प्राध्यापक मेजर आनंद काद्यान ने विद्यार्थियों को संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन करवाया और संविधान निर्माण के इतिहास की जानकारी दी। उन्होंने डॉ. भीमराव आंबेडकर सहित संविधान सभा के सदस्यों के योगदान पर प्रकाश डाला।