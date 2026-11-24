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दूसरे दिन टीमों ने विशेष रूप से ईंट-भट्ठों पर पहुंचकर प्रवासी मजदूरों के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। अक्सर भट्ठों पर काम करने वाले परिवारों के बच्चे बूथ तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए विभाग ने विशेष अभियान चलाया। एसएमओ डॉ. सुनीता ने बताया कि टीमें लगातार काम कर रही हैं और कोई भी बच्चा खुराक से वंचित न रहे, इसके लिए घर-घर सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य कर्मी मिलकर छूटे बच्चों की सूची बना रहे हैं। कोई बच्चा छूट गया है तो 24 नवंबर को स्वास्थ्य केंद्र पर खुराक दी जाएगी।फोटो नंबर 71: क्षेत्र के ईंट-भट्ठों पर पोलियो खुराक देती डॉक्टर सुनीता।(संवाद)