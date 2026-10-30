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Hindi News ›   City & states ›   Peri-urban farming and selling produce directly to the retail market will make agriculture profitable: Dhankhar

पैरी अर्बन खेती, उत्पाद को खुदरा में बेचने से होगी खेती किसानी लाभकारी : धनखड़

Fri, 30 Oct 2026 02:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:34 AM IST
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Peri-urban farming and selling produce directly to the retail market will make agriculture profitable: Dhankhar
29jjrp05- कृ​षि मेले में सहयोग करने वालों को सम्मानित करते पूर्व मंत्री ओमप्रकाश धनखड़। स्रोत :
झज्जर। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ ने कहा कि किसानों को जमीन बचाने और आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने के साथ बाजार की मांग के अनुसार खेती करनी चाहिए। वह तलाव गांव में कार्यकर्ताओं के साथ हसनपुर कृषि मेले की सफलता की समीक्षा कर रहे थे।
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धनखड़ ने कहा कि किसानों को पैरी अर्बन खेती, पशुओं की नस्ल सुधार, दूध उत्पादन बढ़ाने और आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी देने के लिए जनजागरण अभियान चलाने की जरूरत है।
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उन्होंने हसनपुर कृषि मेले को किसानों के सहयोग से आयोजित अपनी तरह का पहला मेला बताते हुए कहा कि इसकी चर्चा प्रदेश और देशभर में हो रही है। उन्होंने मेले के लिए स्थान उपलब्ध कराने पर सोमबीर कोडान का आभार जताया।
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इस अवसर पर जिला अध्यक्ष विकास वाल्मीकि, जिप चेयरमैन कप्तान बिरधाना, दिनेश कौशिक, देवेंद्र कादयान, सोमबीर कोडान, मनीष बंसल और आनंद सागर मौजूद रहे।
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