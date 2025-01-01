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इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले गए लीग मुकाबले में रेलवे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। हरियाणा ने निर्धारित 20 ओवर में छह विकेट पर 246 रन बनाए। यशवर्धन दलाल ने 46 गेंदों में छह चौकों और पांच छक्कों की मदद से 75 रन बनाए। उन्होंने कप्तान अंकित कुमार के साथ दूसरे विकेट के लिए 97 रन की साझेदारी की। वहीं, सामंत जाखड़ ने 19 गेंदों में दो चौकों और तीन छक्कों की मदद से 33 रन बनाए। उन्होंने पांचवें विकेट के लिए यशवर्धन के साथ 48 रन जोड़े।180 रन पर ऑलआउट हो गई रेलवे की टीमलक्ष्य का पीछा करने उतरी रेलवे की टीम 19.3 ओवर में 180 रन पर ऑलआउट हो गई। गेंदबाजी में सामंत जाखड़ ने चार ओवर में 41 रन देकर दो विकेट हासिल किए, जबकि कनिष्क चौहान ने चार ओवर में 25 रन देकर एक विकेट लिया। विकेटकीपिंग करते हुए यशवर्धन ने एक कैच भी पकड़ा।यशवर्धन ने अपनी पारी में चौथे ओवर में पहला चौका लगाया। इसके बाद पांचवें ओवर में दो चौके और छठे ओवर में छक्का जड़ा। सातवें ओवर की अंतिम दो गेंदों पर छक्का और चौका लगाया। आठवें ओवर में उनका कैच छूटा। उस समय वह 20 गेंदों में 34 रन बना चुके थे। 18वें ओवर की पहली तीन गेंदों पर छक्का, चौका और छक्का लगाने के बाद चौथी गेंद पर बोल्ड हो गए। वहीं, सामंत ने 15वें ओवर में एक चौका और लगातार तीन छक्के लगाकर 22 रन बनाए।