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यह रहेगा बस का रूट



झज्जर डिपो की बस सुबह 11:20 बजे झज्जर बस अड्डे से चलेगी। इसके बाद छुछकवास और चरखी दादरी होते हुए लोहारू पहुंचेगी। लोहारू से बस शाम 3 बजे दिल्ली के लिए रवाना होगी और चरखी दादरी, छुछकवास, झज्जर व बहादुरगढ़ होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। रात में बस दिल्ली में रुकेगी। अगले दिन सुबह 4:40 बजे दिल्ली से लोहारू के लिए चलेगी और बहादुरगढ़ व झज्जर होते हुए लोहारू पहुंचेगी। इसके बाद वापस झज्जर आएगी। विज्ञापन



प्रदीप शर्मा, डीआई, रोडवेज झज्जर डिपो ने बताया कि हरियाणा राज्य परिवहन की ओर से दिल्ली-लोहारू रूट पर नई रोडवेज बस का संचालन शुरू किया गया है। इससे इस रूट पर आने-जाने वाले यात्रियों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी। यह रहेगा बस का रूटझज्जर डिपो की बस सुबह 11:20 बजे झज्जर बस अड्डे से चलेगी। इसके बाद छुछकवास और चरखी दादरी होते हुए लोहारू पहुंचेगी। लोहारू से बस शाम 3 बजे दिल्ली के लिए रवाना होगी और चरखी दादरी, छुछकवास, झज्जर व बहादुरगढ़ होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। रात में बस दिल्ली में रुकेगी। अगले दिन सुबह 4:40 बजे दिल्ली से लोहारू के लिए चलेगी और बहादुरगढ़ व झज्जर होते हुए लोहारू पहुंचेगी। इसके बाद वापस झज्जर आएगी।प्रदीप शर्मा, डीआई, रोडवेज झज्जर डिपो ने बताया कि हरियाणा राज्य परिवहन की ओर से दिल्ली-लोहारू रूट पर नई रोडवेज बस का संचालन शुरू किया गया है। इससे इस रूट पर आने-जाने वाले यात्रियों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी।

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झज्जर। दिल्ली से लोहारू के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। यात्रियों की संख्या और बस की मांग को देखते हुए हरियाणा राज्य परिवहन के झज्जर डिपो की ओर से इस रूट पर नई रोडवेज बस सेवा शुरू की गई है। इससे दिल्ली, बहादुरगढ़, झज्जर, चरखी दादरी और लोहारू के बीच रोजाना नौकरी, कारोबार, शिक्षा व अन्य कार्यों के लिए सफर करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। डिपो की ओर से यात्रियों की मांग को देखते हुए बस सेवा शुरू की गई है और मांग बनी रहने पर इसका संचालन जारी रहेगा।