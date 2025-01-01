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बीए तृतीय वर्ष की निशा और आरती ने एक-एक स्वर्ण व कांस्य पदक जीता। बीए प्रथम वर्ष की दिव्या ने भी स्वर्ण और कांस्य पदक हासिल किए। बीए द्वितीय वर्ष की भारती ने नवाजा स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त किया। एमएससी प्रथम वर्ष के अमरजीत ने स्वर्ण और बीए द्वितीय वर्ष के नवनीत ने कांस्य पदक जीता। बीए तृतीय वर्ष की शीतल और कुशल ने भी प्रतियोगिता में भाग लेकर महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया।प्राचार्य प्रो. दलबीर सिंह ने पदक विजेता खिलाड़ियों और प्रतिभागियों को बधाई देते हुए भविष्य में भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। टीम के कोच एवं मैनेजर डॉ. अरुण कुमार रहे, जबकि खेल प्रभारी डॉ. रवि शर्मा ने खिलाड़ियों का मार्गदर्शन किया।