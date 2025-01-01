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पूर्व मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि चौधरी शमशेर सिंह अहलावत मिलनसार और नेकदिल इंसान थे। उन्होंने हमेशा भाईचारे और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दिया। उनका निधन पूरे क्षेत्र और समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। समाज के प्रति उनके समर्पण और योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।ढांडा खाप के प्रधान देवव्रत ढांडा और उद्योगपति राजेश अग्रवाल ने भी उनके सामाजिक योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि चौधरी शमशेर सिंह अहलावत हर वर्ग के लोगों के सुख-दुख में साथ खड़े रहते थे। जयभगवान गोयल ने डॉ. गजेंद्र अहलावत और अन्य परिजनों से मुलाकात कर उन्हें इस कठिन समय में धैर्य रखने की सांत्वना दी।इस दौरान राजकुमार अहलावत, कनाडा से पहुंचे ध्रुव अहलावत, जगदीप, मुकेश बुवाना, सिरसा खेड़ी के पूर्व सरपंच पटेल, राजेंद्र दलाल रहे।