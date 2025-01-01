शमशेर सिंह अहलावत को नेताओं ने दी श्रद्धांजलि
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:13 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:13 AM IST
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जींद। पूर्व बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, ढांडा खाप के प्रधान देवव्रत ढांडा, उद्योगपति राजेश अग्रवाल और हरियाणा लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य जयभगवान गोयल ने स्वर्गीय चौधरी शमशेर सिंह अहलावत के निधन पर शोक जताया। सभी ने गोहाना रोड स्थित उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके पुत्र डॉ. गजेंद्र अहलावत सहित परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी।
पूर्व मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि चौधरी शमशेर सिंह अहलावत मिलनसार और नेकदिल इंसान थे। उन्होंने हमेशा भाईचारे और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दिया। उनका निधन पूरे क्षेत्र और समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। समाज के प्रति उनके समर्पण और योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।
ढांडा खाप के प्रधान देवव्रत ढांडा और उद्योगपति राजेश अग्रवाल ने भी उनके सामाजिक योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि चौधरी शमशेर सिंह अहलावत हर वर्ग के लोगों के सुख-दुख में साथ खड़े रहते थे। जयभगवान गोयल ने डॉ. गजेंद्र अहलावत और अन्य परिजनों से मुलाकात कर उन्हें इस कठिन समय में धैर्य रखने की सांत्वना दी।
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इस दौरान राजकुमार अहलावत, कनाडा से पहुंचे ध्रुव अहलावत, जगदीप, मुकेश बुवाना, सिरसा खेड़ी के पूर्व सरपंच पटेल, राजेंद्र दलाल रहे।
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पूर्व मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि चौधरी शमशेर सिंह अहलावत मिलनसार और नेकदिल इंसान थे। उन्होंने हमेशा भाईचारे और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दिया। उनका निधन पूरे क्षेत्र और समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। समाज के प्रति उनके समर्पण और योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।
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ढांडा खाप के प्रधान देवव्रत ढांडा और उद्योगपति राजेश अग्रवाल ने भी उनके सामाजिक योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि चौधरी शमशेर सिंह अहलावत हर वर्ग के लोगों के सुख-दुख में साथ खड़े रहते थे। जयभगवान गोयल ने डॉ. गजेंद्र अहलावत और अन्य परिजनों से मुलाकात कर उन्हें इस कठिन समय में धैर्य रखने की सांत्वना दी।
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इस दौरान राजकुमार अहलावत, कनाडा से पहुंचे ध्रुव अहलावत, जगदीप, मुकेश बुवाना, सिरसा खेड़ी के पूर्व सरपंच पटेल, राजेंद्र दलाल रहे।