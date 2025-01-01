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यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष आरके नागर ने बताया कि एचएसवीपी के मुख्य वित्त नियंत्रक ने 6 नवंबर को ग्रुप बी से ग्रुप डी तक के कर्मचारियों के अलावा कौशल रोजगार निगम और अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को भी परफॉर्मेंस अवार्ड देने के आदेश जारी किए थे। अन्य स्थानों पर इसका भुगतान हो चुका है, लेकिन बहादुरगढ़ डिवीजन में कर्मचारी अभी भी इससे वंचित हैं। उन्होंने अकाउंटेंट संदीप हुड्डा पर भुगतान में अड़चनें लगाने के आरोप लगाए।उन्होंने बताया कि कच्चे सीवरमैनों को पिछले महीने का वेतन भी नहीं मिला है। ठेकेदार राधेश्याम पर कर्मचारियों को परेशान करने, मोबाइल एप उपलब्ध नहीं कराने और समय पर वेतन नहीं देने के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई।यूनियन ने कार्यकारी अभियंता को 4 दिसंबर से कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरना शुरू करने का नोटिस दिया है। आरके नागर ने चेतावनी दी कि इससे पहले अवार्ड और बकाया वेतन का भुगतान नहीं हुआ तो कर्मचारी धरने पर बैठेंगे।प्रदर्शन में सतीश शर्मा, जयप्रकाश, अजीत सिंह, विकास कुमार, रणजीत सिंह, सुरेंद्र सिंह, मनीष कुमार, आवास सिंह, राजू, सन्नी, प्रवीण कुमार, सुनील कुमार, विशाल, विजय और सोनू सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।