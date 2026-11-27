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शिकायत में रेवाड़ी के गांव ढाणी ठेठरवाड़ निवासी खुशीराम ने बताया कि वह पत्नी मनीषा और बच्चों के साथ साले अमनदीप की शादी में बहादुरगढ़ आया था। 26 नवंबर को घुड़चढ़ी घर से करीब 100 मीटर दूर पहुंची थी कि देव नगर निवासी दीपक दोनों हाथों में हथियार लेकर नाचते हुए फायरिंग करने लगा। इसी दौरान उसकी चलाई गोली मनीषा के माथे में लगी और वह लहूलुहान होकर गिर पड़ी।परिजन उसे ब्रह्मशक्ति संजीवनी अस्पताल ले गए। बाद में नागरिक अस्पताल बहादुरगढ़ ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी के हाथों में एक पिस्तौल और एक गन थी।शुक्रवार को नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। अंतिम संस्कार रेवाड़ी में किया गया। आरोपी की तलाश की जा रही है।पुलिस ने शिकायत के आधार पर आर्म्स एक्ट समेत हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। शव का पोस्टमार्टम कराकर वारिसों को सौंपा गया है। दर्ज किया है।-शुभम सिंह, डीसीपी, बहादुरगढ़।