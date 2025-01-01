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प्राचार्य ने कहा कि मतदान केवल अधिकार नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी भी है। जागरूक मतदाता लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने छात्राओं को वोट बनवाने और मतदान प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर डॉ. राजीव दहिया, निशांत सैनी, डॉ. दीपक वत्स, डॉ. मंजीत, निधि और रीना सहित अन्य स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। विज्ञापन









प्राचार्य ने कहा कि मतदान केवल अधिकार नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी भी है। जागरूक मतदाता लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने छात्राओं को वोट बनवाने और मतदान प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर डॉ. राजीव दहिया, निशांत सैनी, डॉ. दीपक वत्स, डॉ. मंजीत, निधि और रीना सहित अन्य स्टाफ सदस्य मौजूद रहे।

बहादुरगढ़। जसौर खेड़ी गांव स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय में शुक्रवार को जिला निर्वाचन कार्यालय के तत्वावधान में मतदान के महत्व पर निबंध और क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. अमित छिकारा ने की। इसमें छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।