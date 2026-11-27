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इस क्षेत्र में मायना के पास जलेबी चौक से लेकर दादनपुर तक का हिस्सा शामिल है। सड़क हादसे या अन्य आपात स्थिति की सूचना टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1033 पर मिलने के बाद संबंधित टीम मौके पर पहुंचती है। एंबुलेंस से घायलों को प्राथमिक उपचार देकर नजदीकी नागरिक अस्पताल पहुंचाया जाता है। यह एंबुलेंस 24 घंटे सेवा में रहती है।आठ कर्मचारियों के जिम्मे एंबुलेंस की व्यवस्थाएंबुलेंस संचालन के लिए आठ कर्मचारियों का स्टाफ निर्धारित है। इसमें तीन ईएमटी, तीन हेल्पर और दो चालक शामिल हैं। सभी अलग-अलग शिफ्टों में ड्यूटी करते हैं। वहीं, हाईवे पर निगरानी और आपातकालीन सहायता के लिए छह कर्मचारियों की पेट्रोलिंग टीम तैनात है। इसमें चालक, रूट पेट्रोलिंग ऑफिसर और हेल्पर शामिल हैं। टीम अलग-अलग शिफ्टों में हाईवे पर गश्त करती है।1033 पर कॉल नहीं लगे तो इस नंबर पर करें संपर्कडीघल टोल के प्रोजेक्ट इंचार्ज विकास सहारण ने बताया कि हाईवे पर किसी भी हादसे या आपात स्थिति में वाहन चालक 1033 पर सूचना दे सकते हैं। यदि इस नंबर पर संपर्क करने में परेशानी हो तो 9218118414 पर भी कॉल कर सकते हैं। यह नंबर 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सूचना दें, ताकि समय पर सहायता पहुंचाई जा सके।