सेवा सेतु कैंप से पात्रों ने उठाया सरकारी सेवाओं का लाभ
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 05:04 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
बहादुरगढ़। बुधवार को राजकीय महिला विद्यालय परिसर में सेवा सेतु कैंप का आयोजन हुआ। इसका उद्देश्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं को पात्र नागरिकों तक सीधे पहुंचाना है। यह कैंप सेवा संकल्प अभियान के तहत लगाया गया।
भाजपा नेता दिनेश कौशिक, नगर परिषद अध्यक्ष सरोज राठी और रवि बराही ने कैंप का अवलोकन किया। उनके साथ एसडीएम अभिनव सिवाच और जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीष फौगाट भी मौजूद रहे। उन्होंने पहुंचे लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। विभिन्न विभागों ने मेज लगाकर योजनाओं, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी। लोगों ने मौके पर ही सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। उन्हें संबंधित विभागों से आवश्यक मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ।
दिनेश कौशिक ने कहा कि कैंप का लक्ष्य सरकारी योजनाओं को कागजों से निकालकर जरूरतमंदों तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि ऐसे शिविरों से नागरिकों को एक ही स्थान पर जानकारी मिलती है। इससे सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने से राहत मिलती है। सरोज राठी ने कहा कि सरकार का संकल्प अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। रवि बराही ने इसे सरकार और आमजन के बीच संपर्क मजबूत करने की पहल बताया।
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बहादुरगढ़। बुधवार को राजकीय महिला विद्यालय परिसर में सेवा सेतु कैंप का आयोजन हुआ। इसका उद्देश्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं को पात्र नागरिकों तक सीधे पहुंचाना है। यह कैंप सेवा संकल्प अभियान के तहत लगाया गया।
भाजपा नेता दिनेश कौशिक, नगर परिषद अध्यक्ष सरोज राठी और रवि बराही ने कैंप का अवलोकन किया। उनके साथ एसडीएम अभिनव सिवाच और जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीष फौगाट भी मौजूद रहे। उन्होंने पहुंचे लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। विभिन्न विभागों ने मेज लगाकर योजनाओं, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी। लोगों ने मौके पर ही सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। उन्हें संबंधित विभागों से आवश्यक मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ।
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दिनेश कौशिक ने कहा कि कैंप का लक्ष्य सरकारी योजनाओं को कागजों से निकालकर जरूरतमंदों तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि ऐसे शिविरों से नागरिकों को एक ही स्थान पर जानकारी मिलती है। इससे सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने से राहत मिलती है। सरोज राठी ने कहा कि सरकार का संकल्प अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। रवि बराही ने इसे सरकार और आमजन के बीच संपर्क मजबूत करने की पहल बताया।
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