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समापन समारोह में जिला परिषद चेयरमैन कप्तान बिरधाना ने विजेताओं को सम्मानित किया। भाजपा जिलाध्यक्ष विकास वाल्मीकि और नगर परिषद चेयरमैन जिले सिंह सैनी विशिष्ट अतिथि रहे।लोक नृत्य समूह प्रतियोगिता में एचडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल साल्हावास ने पहला, कैम्ब्रिज स्कूल झज्जर ने दूसरा और राजकीय महिला आईटीआई झज्जर एट गुढ़ा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। लोकगीत समूह में द्रोणाचार्य स्कूल तुम्बाहेड़ी की टीम प्रथम, राजकीय आईटीआई मातनहेल द्वितीय और राजकीय आईटीआई साल्हावास तृतीय रही। नुक्कड़ नाटक में द्रोणाचार्य स्कूल तुम्बाहेड़ी की टीम प्रथम और द्वितीय, जबकि राजकीय आईटीआई साल्हावास तीसरे स्थान पर रही।पेंटिंग में निकिता, नंदिनी और खुशी ने क्रमश: पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। कविता लेखन में वरुण प्रथम, रिया द्वितीय और पिंकी तृतीय रहीं। लोक वाद्य यंत्र समूह में राजकीय आईटीआई मातनहेल प्रथम, राजकीय आईटीआई झज्जर एट गुढ़ा द्वितीय और राजकीय आईटीआई साल्हावास तृतीय रहा।मुख्य अतिथि कप्तान बिरधाना ने कहा कि युवा महोत्सव युवाओं की प्रतिभा, विचारों और कला को मंच देने के साथ राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभाता है। विकास वाल्मीकि ने युवाओं से तकनीकी ज्ञान के साथ लोककला के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का आह्वान किया। जिला युवा समन्वयक अधिकारी संदीप कुमार अहलावत ने युवाओं को तकनीकी ज्ञान के साथ सॉफ्ट स्किल विकसित करने की सलाह दी।इस अवसर पर प्राचार्य प्रो. दलबीर हुड्डा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी राजबाला मलिक, मनीष बंसल, हरियाणवी कलाकार जोगेंद्र कुंडू, निर्मल कुमार, मायामन्ती और सत्यवती मौजूद रहे।