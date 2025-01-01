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सर्दी का मौसम शुरू होते ही बिजली खपत में भी बदलाव हो गया है। लोगों ने घरों, दुकानों व कार्यालयों में एसी व कूलर चलाने बंद कर दिए है। इस वर्ष गर्मियों के मुकाबले नवंबर माह की सर्दी में 20 से 50 लाख यूनिट बिजली खपत में गिरावट देखने को मिल रही है। गर्मियों में इस बार 80 से 100 लाख यूनिट से अधिक की बिजली खपत दर्ज की गई है।गर्मियों के मुकाबले शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में अधिक बिजली खपत कम हुई है। इसके अलावा नवंबर माह में दिवाली के समय में औद्योगिक क्षेत्र में बिजली खपत में ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। इस दौरान 9 नवंबर को सबसे कम बिजली खपत दर्ज की गई। मौजूदा समय में कृषि क्षेत्र में एक से दो लाख यूनिट तक बिजली खपत दर्ज की गई है। इसके अलावा नवंबर माह में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक लाख यूनिट बिजली खपत की गिरावट देखने को मिली है।शहर के बिजली निगम कार्यालय में स्थित 33 केवी पुराना पावर हाउस में नई वीसीबी लगाने का कार्य किया गया। पुरानी वीसीबी काफी पुरानी हो गई थी जिनको बदलने का काम किया गया है। पिछले दो दिनों से वीसीबी बदलने का काम चल रहा है।एक से 19 नवंबर तक की बिजली खपत का आंकड़ातिथि कृषि ग्रामीण शहरी औद्योगिक कुल पिछले वर्ष1 1.61 12.53 9.89 37.15 61.18 58.532 1.72 12.47 10.06 34.42 58.67 55.463 1.57 12.14 10.71 47.02 71.44 51.504 1.51 12.14 10.48 46.17 70.30 61.545 1.45 12.64 10.40 48.29 72.78 62.436 1.47 12.66 10.49 45.92 70.54 59.677 1.58 12.56 10.13 39.70 63.97 59.888 1.78 13.58 10.23 18.99 44.58 60.019 2.21 12.42 9.54 11.28 35.45 51.3410 1.29 12.80 9.57 16.94 40.60 50.7011 1.28 12.43 9.85 26.24 49.80 58.9012 1.33 11.97 10 32.98 56.28 59.7413 1.28 12.15 9.58 36.99 60.00 60.6514 1.27 12.34 9.81 39.37 62.79 57.4115 1.55 12.87 10 30.70 55.12 57.4016 1.45 12.23 9.58 27.74 51.00 52.9717 1.63 11.67 9.54 40.29 63.13 51.8918 1.94 11.56 9.19 43.18 65.87 60.2219 2.14 11.35 9.21 42.98 65.68 57.77(दर्शाई गई बिजली खपत लाख यूनिट में है)वर्जनमौसम में बदलाव के साथ बिजली की खपत में भी उतार-चढ़ाव होता है। आगामी दिनों में मौसम के अनुसार बिजली खपत में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बिजली निगम कार्यालय स्थित 33 केवी पुराना पावर हाउस में वीसीबी को बदलने का कार्य किया जा रहा है।