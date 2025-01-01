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एडीसी प्रदीप कुमार ने वीरवार को लघु सचिवालय में जिला स्तरीय नार्को कोआर्डिनेशन समिति की बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दिए। बैठक में जिले में नशे की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि जिले को नशा मुक्त बनाना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ काम करें और नशीले पदार्थों की अवैध खरीद-फरोख्त व बिक्री पर कड़ी निगरानी रखें। उन्होंने विशेष रूप से उन दवाइयों की बिक्री और वितरण पर नजर रखने को कहा, जिनका नशे के रूप में दुरुपयोग होने की आशंका रहती है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित भाटिया, एसडीएम सत्यवान मान, डीएफओ पवन ग्रोवर, डिप्टी सीएमओ डॉ. संकल्प भी मौजूद रहे।स्कूल-कॉलेजों में चलाएं जागरूकता अभियानएडीसी ने कहा कि सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक परिसरों में भांग व अन्य नशीले पौधे नहीं उगने चाहिए। कहीं ऐसे पौधे मिलें तो उन्हें तुरंत हटवाया जाए। उन्होंने स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। भाषण, निबंध, पोस्टर प्रतियोगिताओं और सेमिनार के माध्यम से विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव बताकर इससे दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाए।