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बहादुरगढ़। नयागांव बाईपास स्थित गार्डियन ऑफ एंजेल्स ट्रस्ट की ओर से बाढ़सा स्थित एम्स कैंसर अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। ट्रस्ट संचालक हरिकिशन मांगले ने बताया कि इसका उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों और उनके परिवारों को सेवा भाव से भोजन उपलब्ध कराना है। अस्पताल के बाहर आयोजित भंडारे में मरीजों और उनके साथ आए परिजनों को भोजन वितरित किया गया। उन्होंने कहा कि कैंसर के उपचार के दौरान परिवारों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जरूरतमंदों की मदद करना ही ट्रस्ट का उद्देश्य है।