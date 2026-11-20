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इस बार शहर से करीब तीन हजार बंदर पकड़ने की तैयारी है। इससे पहले भी नगर परिषद ने टेंडर लगाया था, लेकिन किसी एजेंसी ने इसमें रुचि नहीं दिखाई और बिड नहीं आई थी।बंदरों की बढ़ती संख्या के कारण लोगों को घरों से बाहर निकलने और छतों पर जाने में भी सावधानी बरतनी पड़ती है। बच्चों और बुजुर्गों को लेकर परिवारों में चिंता बनी रहती है। करीब एक सप्ताह पहले सेक्टर छह निवासी पूनम दहिया पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया था।बंदरों ने उन्हें कई जगह काटकर घायल कर दिया था। वहीं, कुछ माह पहले पुराने शहर में धूप सेंक रही एक बुजुर्ग महिला पर भी बंदरों ने हमला कर दिया था। इन घटनाओं के बाद लोग लगातार बंदरों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं।नगर परिषद ने करीब एक साल पहले भी शहर में बंदर पकड़ने का अभियान चलाया था। उस दौरान करीब 1500 बंदरों को पकड़ा गया था, लेकिन अभियान के बीच ही ठेकेदार काम छोड़कर चला गया था। इसके बाद कार्रवाई बंद हो गई। कुछ समय तक लोगों को राहत मिली, लेकिन अब दोबारा कई इलाकों में बंदरों का उत्पात बढ़ गया है। पहले लगाए गए टेंडर में किसी एजेंसी के आगे नहीं आने के बाद नगर परिषद ने फिर से टेंडर प्रक्रिया शुरू की है।टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित एजेंसी को बंदर पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। पकड़े गए बंदरों को शहर से बाहर कलेसर के जंगल या अरावली क्षेत्र के पहाड़ों में छोड़ने की योजना है। नगर परिषद के सफाई निरीक्षक सुनील हुड्डा के अनुसार, बंदरों को सुरक्षित तरीके से पकड़ने पर जोर दिया जाएगा और शिकायत वाले क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर अभियान चलाया जाएगा।फोटो-54: बहादुरगढ़ के सेक्टर छह के एक मकान में बैठे बंदर। संवाद