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इस दौरान बच्चों को माता-पिता और बड़ों का सम्मान करने, आपसी प्रेम व भाईचारा बनाए रखने, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण रोकने और स्वच्छता अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।संस्था के संस्थापक पंकज मलिक ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं। उन्हें शिक्षित, स्वस्थ और संस्कारवान बनाने के साथ जिम्मेदार नागरिक बनाना भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि संस्था पिछले छह वर्षों से जरूरतमंद बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत है। इस अवसर पर पूनम, प्रियंका, सोनिया, कोमल, प्रोमिला, राधिका और अभिषेक मौजूद रहे।