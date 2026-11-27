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झज्जर। अंतरराष्ट्रीय बाल विवाह उन्मूलन दिवस पर नव पंख सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने बच्चों को बाल विवाह के प्रति जागरूक किया। संस्था सदस्य अंजू धनखड़ ने बताया कि बाल विवाह से बच्चों की शिक्षा, सपने और भविष्य प्रभावित होते हैं। भारत में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 18 और लड़कों की 21 वर्ष है। जबरन कम उम्र में शादी कराने पर बच्चे चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने 6 से 14 वर्ष तक निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की जानकारी देते हुए बच्चों से पढ़ाई पूरी कर अपने सपने साकार करने का आह्वान किया।