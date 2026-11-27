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नर्सरी से दूसरी कक्षा तक 100 मीटर रेस में विजेता बच्चों ने गोल्ड मेडल हासिल किए। एलए स्कूल की प्राचार्या निधि कादयान ने बच्चों और शिक्षकों की सराहना की। प्रबंधक केएम डागर ने विजेताओं को मेडल दिए। दीक्षा शर्मा और भूगोल प्राध्यापक मुकेश शर्मा मौजूद रहे।

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झज्जर। प्राइमरी विंग के बच्चों के लिए एक दिवसीय खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। स्कूल मैनेजमेंट सदस्य जगपाल गुलिया, निक्की जयदेव दहिया, अनिता गुलिया, योजित गुलिया और भविष्य दहिया ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। प्रतियोगिताओं में 100 मीटर रेस, कोन रेस, बॉल एंड कप, बैलून बर्स्ट, बैग पैकिंग, मेकअप, पिरामिड, फ्रॉग और लेमन स्पून रेस सहित विभिन्न खेल करवाए गए।