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कक्षा छह से आठ वर्ग में विजुअल आर्ट्स (2डी) में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अच्छेज के गोपाल, विजुअल आर्ट्स (3डी) में बेरी की देविका, शास्त्रीय नृत्य में गीता, लोक नृत्य में गरिमा, थिएटर में अंशिका और शास्त्रीय संगीत में आकृति ने प्रथम स्थान हासिल किया। लोक संगीत में राजकीय माध्यमिक विद्यालय वजीरपुर की खुशी प्रथम रही।कक्षा नौ से 12 वर्ग में हरियाणवी लोकगीत समूह गायन में बेरी विद्यालय की साक्षी, हिमांशी, याचिका, वर्षा, संयोजिता, सोनिया, यशिका और योगिता की टीम प्रथम रही। हरियाणवी लोक नृत्य में ज्योति, अंशिका, निशा, तनिषा, दीपिका, वंशिका, अंजलि, आशना और निमिषा की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीमें जिला स्तरीय कल्चरल फेस्ट में भाग लेंगी। वहीं, प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीमें जिला स्तरीय टैलेंट सर्च प्रतियोगिता में भी हिस्सा लेंगी। निर्णायक मंडल में बबीता, पूनम, अंजना और नरोत्तम शामिल रहे। इस अवसर पर कर्मवीर, प्रांजलि भारद्वाज, एबीआरसी उर्मिला, देवना, संगीता, प्राचार्य उर्मिला राठी और सरिता मौजूद रहीं।