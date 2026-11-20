बीसीसीआई के पदाधिकारियों का चुनाव कल, सात उम्मीदवार मैदान में
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:57 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:57 AM IST
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बहादुरगढ़। शहर के उद्यमियों की प्रमुख संस्था बहादुरगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (बीसीसीआई) के पदाधिकारियों के चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। 21 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए प्रधान समेत विभिन्न पदों पर सात उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं।
सभी पदों के लिए एक-एक उम्मीदवार ने ही पर्चा भरा है। ऐसे में सभी पदाधिकारियों का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्वाचन अधिकारी राधेश्याम शर्मा ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है।
निर्वाचन अधिकारी राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए पूर्व प्रधान सुभाष जग्गा ने नामांकन दाखिल किया है। निर्वाचित होने पर वह लगातार दूसरी बार चैंबर के प्रधान बनेंगे। उपाध्यक्ष के दो पदों के लिए विकास आनंद और नरेंद्र छिकारा ने नामांकन भरा है। महासचिव पद के लिए मनोज कुमार सिंघल ने दावेदारी पेश की है।
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संयुक्त सचिव के दो पदों के लिए अजय खट्टर और राजेश अग्रवाल ने नामांकन दाखिल किया है। कोषाध्यक्ष पद के लिए जेके अग्रवाल ने पर्चा भरा है। अब 21 नवंबर को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए पदाधिकारियों का चयन होगा।
21 सदस्यीय कार्यकारिणी में उद्योग विकास मंच के सभी उम्मीदवार जीते
इससे पहले 17 नवंबर को चैंबर की कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव हुआ था। इसमें उद्योग विकास मंच के सभी 21 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। अब इन्हीं निर्वाचित कार्यकारिणी सदस्यों में से चैंबर के पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा।
फोटो-55: नामांकन पत्र दाखिल करते उम्मीदवार। संवाद
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सभी पदों के लिए एक-एक उम्मीदवार ने ही पर्चा भरा है। ऐसे में सभी पदाधिकारियों का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्वाचन अधिकारी राधेश्याम शर्मा ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है।
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निर्वाचन अधिकारी राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए पूर्व प्रधान सुभाष जग्गा ने नामांकन दाखिल किया है। निर्वाचित होने पर वह लगातार दूसरी बार चैंबर के प्रधान बनेंगे। उपाध्यक्ष के दो पदों के लिए विकास आनंद और नरेंद्र छिकारा ने नामांकन भरा है। महासचिव पद के लिए मनोज कुमार सिंघल ने दावेदारी पेश की है।
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संयुक्त सचिव के दो पदों के लिए अजय खट्टर और राजेश अग्रवाल ने नामांकन दाखिल किया है। कोषाध्यक्ष पद के लिए जेके अग्रवाल ने पर्चा भरा है। अब 21 नवंबर को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए पदाधिकारियों का चयन होगा।
21 सदस्यीय कार्यकारिणी में उद्योग विकास मंच के सभी उम्मीदवार जीते
इससे पहले 17 नवंबर को चैंबर की कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव हुआ था। इसमें उद्योग विकास मंच के सभी 21 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। अब इन्हीं निर्वाचित कार्यकारिणी सदस्यों में से चैंबर के पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा।
फोटो-55: नामांकन पत्र दाखिल करते उम्मीदवार। संवाद