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सभी पदों के लिए एक-एक उम्मीदवार ने ही पर्चा भरा है। ऐसे में सभी पदाधिकारियों का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्वाचन अधिकारी राधेश्याम शर्मा ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है।निर्वाचन अधिकारी राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए पूर्व प्रधान सुभाष जग्गा ने नामांकन दाखिल किया है। निर्वाचित होने पर वह लगातार दूसरी बार चैंबर के प्रधान बनेंगे। उपाध्यक्ष के दो पदों के लिए विकास आनंद और नरेंद्र छिकारा ने नामांकन भरा है। महासचिव पद के लिए मनोज कुमार सिंघल ने दावेदारी पेश की है।संयुक्त सचिव के दो पदों के लिए अजय खट्टर और राजेश अग्रवाल ने नामांकन दाखिल किया है। कोषाध्यक्ष पद के लिए जेके अग्रवाल ने पर्चा भरा है। अब 21 नवंबर को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए पदाधिकारियों का चयन होगा।21 सदस्यीय कार्यकारिणी में उद्योग विकास मंच के सभी उम्मीदवार जीतेइससे पहले 17 नवंबर को चैंबर की कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव हुआ था। इसमें उद्योग विकास मंच के सभी 21 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। अब इन्हीं निर्वाचित कार्यकारिणी सदस्यों में से चैंबर के पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा।फोटो-55: नामांकन पत्र दाखिल करते उम्मीदवार। संवाद